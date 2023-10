Artikkelen fortsetter under annonsen

Norske privatinvestorer viser en imponerende evne til å time Oslo Børs. Den gjennomsnittlige privatinvestoren kjøper børsnoterte aksjer før en markedsoppgang og selger seg ned før en markedsnedgang.

Overraskende nok er det mannen i gata som tjener på markedstiming, mens de største privatinvestorene med flere titalls millioner på børsen kommer til kort.

Et finansordtak sier at når du får aksjetips fra taxisjåføren, er det tid for å selge, og forskning fra utlandet støtter ideen om at folk flest er dårlige investorer.