I en replikk i DN 9. februar sier Dag Flater Hwang, samfunnsøkonom og jurist, i Hwang Flater Analyse at Adam Smiths tekster ikke bør være sentrale i dagens økonomifag.

Jeg er enig i Hwangs beskrivelse om at Smiths klassiske tekster ikke står sentralt i dagens økonomifag. Men jeg mener de bør være det.

Hwang har rett i at Adam Smith ikke brukte ordene kapitalistiske samfunn og kapitalisme. Han brukte ordene commercial society, som jeg oversatte til markedssamfunn, og natural liberty om systemet han mente ville fremme et velstående og blomstrende samfunn.

Ifølge Hwang er det sentrale i kapitalisme «kapitalakkumulasjon og kamp om ressurser». Kamp om ressurser er sentralt i Marx’s teori for kapitalistiske samfunn.

Samarbeid er det sentrale i både moderne økonomisk teori og Adam Smiths klassiske teorier om markedssamfunn. Markedssamfunn er et samarbeid mellom millioner av fremmede mennesker. Vi er alle med i det samarbeidet, både i privat og offentlig sektor: bakere, kokker, leger, forsikringsagenter, aksjemeglere, drosjesjåfører, bønder, lærere, journalister, musikere og konsulenter.

Kjernen i samarbeidet er frivillige bytter av en ting mot en annen. Frivilligheten i samarbeid tvinger oss til å rette søkelyset på andres behov og ønsker. Frivilligheten gjør at vi skyr egoister, ingen kan stole på en egoist. Tillit til fremmede er viktig, når vi kan stole på at snekkere holder ord er det lettere for oss å hyre inn en snekker til å hjelpe oss. Moralske verdier er altså sentralt i slike frivillige samarbeid.

Moderne lærebøker sier lite om moral og markeder. Selvsagt tror de fleste økonomene at moral er viktig for at markeder skal fungere. Men moral hører ikke til i det moderne økonomifaget, moral er et påheng til faget.

Men i Smiths klassiske teorier henger moral og marked sammen. Smiths tekster er ofte sitert, men lite lest. Noen blir kanskje derfor overrasket at moral står helt sentralt i hans to publiserte bøker «The Theory of Moral Sentiments» (1759) og «An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations» (1776).

Dagens samfunn er forskjellig fra samfunnet på den tiden Smith skrev. Men menneskets natur og hvordan vi utvikler moralske verdier er fremdeles de samme.

Jeg mener at Smiths klassiske teorier hører hjemme i et introduksjonskurs i økonomifaget. Hans klassiske teorier bidrar til å forstå sammenheng mellom marked og moral i dagens samfunn.