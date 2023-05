Artikkelen fortsetter under annonsen

Det vi påpeker er at det ikke gir mening for en arbeidsgiver som vil være attraktiv å forsøke å diktere lønnsnivå i markedet. Arbeidstagere, og spesielt ledere, har mange andre alternativer i arbeidsmarkedet.

Dessverre gir det heller ikke mening hvis man ønsker bedre løsninger for folk flest, og spesielt de som har minst fra før. Bedre ledelse gir bedre løsninger og økt mulighet for at flere får sitte ved det viktigste velferdsbordet, som er i arbeidslivet.

Audun Lysbakken hevder at det er lurt å gå på tvers av markedet, uten å nevne konkrete eksempler på tilfeller det har vært fornuftig. Ser vi 50 år tilbake i tid ble presset mot dårlige politiske løsninger så sterkt at de kollapset. Det ga ustabilitet, inflasjon og kanskje en overdreven liberalisering. Vi har mer tro på moderate løsninger der politikerne i større grad spiller på lag med markedene. Det er det Iselin Nybø har gjort. Lysbakken har nok rett i at hun har gjort urett, men den største uretten ligger i regelverket hun hadde. Det er politisk styringssvikt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.