Moralsk posering eller realitets- orientering?

At folk har mistet troen på klimapolitikk skyldes ikke MDGs oljepolitikk, men tiår med brutte klimaløfter fra vekslende regjeringer.

I en kommentar fredag 2. juni mener politisk redaktør i DN, Frithjof Jacobsen, at det er MDGs feil at klimakampen er mindre på dagsordenen nå enn den var i opptakten til stortingsvalget i 2021.

Grunnen skal visstnok være at vi i valgkampen sa at vi ikke ønsket å støtte en regjering som fortsatte å lete etter mer olje og gass. Det mener Jacobsen er «moralsk posering» som har slukket klimaengasjementet i hele den norske befolkningen.

Men grunnen til at det politiske landskapet ser svært annerledes ut nå enn i 2021, skyldes viktigere ting enn partienes løfter i valgkampen. Sommeren 2021 var også preget av et distriktsopprør som ga stor tilslutning til Senterpartiet, og som er blitt nesten enda mer usynlig enn klimaengasjementet.

I begge tilfeller er nok årsaken at det er to andre kriser folk opplever som nærmere akkurat nå: Krig i Europa og økt økonomisk uro, både i form av inflasjon, høyere renter og fallende kronekurs. Det betyr ikke at klimakrisen eller distriktspolitikken er glemt eller tapt for alltid.

Snakker du med Barnas klimapanel, så hører man ikke mye om problemer med moralsk posering, men om hvordan barn har mistet troen på politikerne, fordi det ikke skjer noe. De trodde at protester og enorme klimademonstrasjoner foran Stortinget i 2019 hadde effekt, og at statsminister Jonas Gahr Støre mente alvor da han i opptakten til valgdagen i 2021 sa at «klima skulle prege hele min statsministergjerning». Hvis noen har skylda for at klimaengasjementet måtte dale, så ligger det derfor hos vekslende regjeringer som har brutt klimaløfter i tiår etter tiår.

Så hvorfor maser MDG så mye mas om norsk olje og gass? Jo, fordi industrien står for mest utslipp i Norge, og regjeringen til verdens syvende største eksportør av klimagassutslipp. All seriøs klimaforskning viser at vi allerede har funnet mer olje og gass enn vi kan ta opp, skal vi begrense global oppvarming. Det er ikke polarisering å basere politiske standpunkt på solid vitenskap, det er rasjonelt og burde være ukontroversielt.

Derfor er ikke bare MDG, men alle miljøengasjerte partier opptatt av å begrense norsk olje- og gassleting. SV, Rødt, Venstre og KrF har forskjellige varianter av den samme politikken. Men dette må også prioriteres i forhandlinger om makt. Valget 2021 ga ingen ny kurs i norsk oljepolitikk.

I høst går MDG til valg på å sette ned kollektivprisene, kutte utslipp, ta vare på naturen der folk bor, hjelpe alle som sliter økonomisk i dyrtiden og skape nye jobber som kan erstatte oljejobbene. Å begrense klimaendringene er en enorm, men ikke umulig, oppgave som krever hard prioritering. Det krever at klimasaken virkelig preger hele statsministergjerningen – dyrtid til tross.