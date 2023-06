Artikkelen fortsetter under annonsen

Han mener Sp er helt på bærtur når de setter hardt mot hardt og ikke vil akseptere EUs regnestykker på skog. Jeg er langt fra noen Sp’er selv, men her har faktisk Sp alt på det tørre. EU har noen regnemetoder på skog som for norsk skogbruk ikke henger på greip. I denne sammenhengen kunne heller Mork ha diskutert det.

Fakta rundt norske skogers klimaregnskap er at i 2020 var nettoopptaket cirka 25 millioner tonn CO 2 , tilsvarer halvparten av landets utslipp. Svært forenklet har EU imidlertid bestemt seg for at avvirkningen i perioden 2000–2009 skal være en referansebane og at opptak/utslipp skal måles ut ifra dette. I denne perioden vokste norske skoger optimalt og avvirkningen var lav.

Slik EU da regner vil norske skoger med dagens avvirkning – høyere enn i referanseperioden, men fortsatt bare cirka halvparten av tilveksten – bli registrert som en sektor med et stort utslipp.

Dette har overhodet ingen troverdighet hos alle som kan litt om skog. En klimapolitikk totalt uten troverdighet, er dømt til å mislykkes.

Det er ikke så enkelt som Mork sier at «norske skogeiere må hugge mindre tømmer». Nei, norske skogeiere har faktisk en eiendomsrett som gir rett til å forvalte en eiendom innenfor det lovverk vi har og de sertifiseringsordninger som gjelder. Utover de begrensningene må i så fall staten betale for at hugst ikke skal utføres.

I tillegg kommer at vi har en industri og mange distriktsarbeidsplasser som er avhengig av tømmer som råstoff. Disse må begrense sin aktivitet og til slutt må vi slutte å prate om det «grønne skifte», fordi staten må heller betale skogeier for at råvaren skal råtne på rot.

Morks Sp-aversjon må ha vært så sterk at han ikke har tenkt igjennom sine resonnement. Det overrasker av en mann som vanligvis er bunn solid.