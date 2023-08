Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge DNs leder 21. august er det «et merkelig argument» fra venstresiden i debatten om velferden at kommersielle selskap tilbyr dårligere lønns- og arbeidsvilkår til de ansatte for å tjene mer penger. Men det er ikke så mye et argument som det er et faktum.

Til og med Høyre har nylig måttet krype til korset og innrømme feil når det gjelder lønnsnivået i offentlig versus kommersiell omsorg. Velferdstjenesteutvalget har vist at når man ser alle velferdstjenesteområdene under ett, har kommersielle i snitt et lønnsnivå som ligger ni prosent lavere enn hos offentlige, mens ideelle har tilnærmet likt nivå som det offentlige.

Oslo er et godt eksempel: Etter at SV og det rødgrønne byrådet tok kommersielle sykehjem tilbake i offentlig regi, har ansatte gått opp mellom 40.000-100.000 i lønn og blitt sikret en anstendig pensjon. I tillegg har flere blitt ansatt på heltid. Det er klart at dette har noe å si for de ansatte og det burde da være all grunn til å tro, tross DN skepsis, at det har noe å si for kvaliteten på tjenestene.

Som DN selv påpeker, er sykepleiere, leger og andre helsefagarbeidere et knapphetsgode. Men det er DNs logikk som svikter når de da tar til orde for mer privatisering. Det offentlige blør i dag ansatte til det private. I flere europeiske land er privatiseringen av velferden nå så omfattende at fellesskapet ikke lenger stiller opp for alle når de trenger det. Vi burde gjøre som mange helsepersonell selv ber om: ikke privatisere arbeidsplassene deres.

SV vil møte eldrebølgen med et sterkt og fleksibelt offentlig helsevesen, med ansatte i hele og faste stillinger. Bare slik vil vi klare å rekruttere og beholde de ansatte vi har, og sikre pasienter mer stabile og bedre tjenester.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.