«Det er riktig at det har vært en utfordring med ulovlig bruk av innleie, og at deler av bemanningsbransjen ikke har fulgt spillereglene. Løsningen er likevel ikke å skjære alle over en kam med et uthulet forbud». Dette er ikke mine ord, men ordene til arbeidsrettsadvokatene Ellen A. Gooderham og Torkel Tveit i DN 18. august.

Advokatene hevder at regjeringen har innført et innleieforbud som stadig får flere unntak, og derfor kan sammenlignes med en ost med stadig flere hull.

Det stemmer ikke at regjeringen har ønsket eller innført et generelt forbud mot innleie, og det er naturlig nok heller ikke gitt unntak fra et slikt forbud. Men regjeringen har ønsket en innstramning i innleieregelverket. Vi mener arbeidstagere som klar hovedregel bør ansettes fast og direkte i et topartsforhold.

Innleie fra bemanningsforetak er generelt fortsatt mulig hvis visse vilkår er oppfylt. Det er lov å leie inn fra bemanningsselskap ved reelle vikariater eller etter avtale med tillitsvalgte hvis virksomheten har tariffavtale med større fagforening. På enkelte områder er det også gitt en viss videre adgang til innleie.

I et avgrenset område er det innført et forbud mot bruk av innleie fra bemanningsforetak: For byggebransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Bakgrunnen for det er at bruken av innleie over lang tid har utgjort en for høy andel av sysselsettingen, og det har gitt negative konsekvenser. Både i bygg og ellers er det fortsatt lov å leie inn fra andre produksjonsbedrifter.

«I stedet for å kunne løfte røret til et bemanningsforetak, må man selv stå for ansettelsen», skriver Gooderham og Tveit. Det er riktig og en ønsket utvikling. En helt sentral del av arbeidsgiveransvaret er nettopp ansettelse og rekruttering. Økt bruk av innleie bidrar til et svakere regulert arbeidsliv og flytter risiko for oppdragssvingninger fra arbeidsgiver til arbeidstager.

Endringene i regelverket vil derfor styrke det seriøse, ordnede arbeidslivet som regjeringen mener skal kjennetegne Norge og ivaretar det interessefellesskapet den norske arbeidslivsmodellen er tuftet på.

Hele faste stillinger i bedriften hvor jobben gjøres legger også til rette for kompetanseutvikling på arbeidsplassen, noe som ofte er en forutsetning for produktivitetsvekst. Endringene kan gjøre det mer attraktivt å jobbe i enkelte bransjer, for eksempel kan arbeid i byggebransjen bli mer attraktivt hvis du har utsikt til fast jobb, stabilt arbeidsmiljø og en lønn å leve av.

Vi har, sammen med partene i arbeidslivet, utarbeidet en veileder til hjelp for virksomheter, arbeidstagere, tillitsvalgte, tilsynsmyndigheter som forholder seg til regelverket. Veilederen tar blant annet for seg i hvilke tilfeller det er lov å leie inn fra bemanningsforetak. Den beskriver blant annet adgangen til innleie etter avtale med tillitsvalgte, og de nye særreglene for innleie av helsepersonell og spesialkompetanse. Den omhandler også forbudet mot innleie til bygg i Oslo-området, og grensen mellom innleie og entreprise.