Artikkelen fortsetter under annonsen

Stortinget har etter forslag fra regjeringen vedtatt lovendringer som vil gi flere faste, hele stillinger og redusere unødvendig innleie. Det betyr ikke at bedrifter ikke kan leie inn ansatte ved behov.

Regjeringens innstramning i innleiereglene har nå trådt i kraft, og vi får stadig meldinger om hvordan tillitsvalgte og bedrifter sammen bidrar til at flere som tidligere har vært innleid nå tilbys fast ansettelse. Det er inspirerende og viktig.

Samtidig har det vært flere medieoppslag som i beste fall har vært misvisende. Slik som i Dagens Næringslivs lederartikkel 12. april, der det gis inntrykk av at arbeidsgivere ikke kan leie inn ansatte ved behov.

Jeg har stor forståelse for at tilpasninger til ethvert nytt regelverk er utfordrende, og vi har ikke lagt skjul på at endringene vil ha konsekvenser. Vi ønsker denne endringen fordi vi vet at faste ansettelser gir best vern og trygge arbeidsforhold, og at varig høy bruk av innleie har negative konsekvenser for virksomhetene.

Til bedriftene i Oslofjord-området som frykter de ikke lenger kan bruke innleid arbeidskraft, vil jeg påpeke at det fremdeles finnes andre muligheter for å håndtere variasjoner i oppdragsmengde.

Byggenæringen kan fortsatt leie inn arbeidstagere som er ansatt i andre produksjonsbedrifter i samme næring. På denne måten kan selskapene løse utfordringer med topper og bunner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I tillegg er det fortsatt mulig å ansette direkte midlertidig når arbeidet er av midlertidig karakter. Også vikarbehov kan løses på denne måten, som ved sykdom eller hvis noen skal ut i pappaperm.

Arbeidet med en veileder er i gang, og vi jobber med å få den ferdig så raskt som mulig. Forarbeidene til endringene som er vedtatt gir på vanlig måte veiledning for hvordan de nye reglene skal forstås.

Målet med lovendringene er å skape grunnleggende og varige endringer. I norsk arbeidsliv, uavhengig av bransje og næring, skal det i all hovedsak være faste ansettelser direkte i de virksomhetene som skal ha arbeidet utført.

Det er derfor vi tar i bruk kraftig lut for å snu en uønsket utvikling, særlig i byggenæringen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.