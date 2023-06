Artikkelen fortsetter under annonsen

Børskommentator Thor Chr. Jensen skriver at børsmeldingen fra bioteknologiselskapet Ultimovacs publisert 7. juni er vanskelig å forstå når man ikke er lege. Han har helt rett: Børsmeldinger av betydning fortjener forklaring på begripelig norsk.

Denne handler om 30 år med forskning fra Radiumhospitalet og et mulig medisinsk gjennombrudd for kreftpasienter som i dag står uten behandlingsalternativer.

Vaksiner hjelper kroppens immunforsvar til å bekjempe sykdom. Ultimovacs’ UV1 er en terapeutisk kreftvaksine, det vil si at den gis etter at pasienten er diagnostisert med kreft. Børsmeldingen gir en oppdatering på forskningsstudien NIPU, ledet av professor Åslaug Helland ved Oslo universitetssykehus, i avansert brysthinnekreft hvor cellegift ikke virket.

I klartekst kan børsmeldingen skrives slik: Den sentrale analysen og analysen ved de lokale sykehusene kom til motstridende konklusjoner om hvorvidt UV1 viste effekt i NIPU-studien. Det er imidlertid overlevelse som er gullstandarden i all kreftforskning, både hos fagmiljøet, partnere og regulatoriske myndigheter. Legene som deltok i NIPU-studien ser en positiv trend med flere overlevende hos pasienter behandlet med UV1, men det trengs noe mer observasjonstid før data vil rapporteres av professor Helland. Dette skaper forhåpninger om at UV1-vaksinen kan hjelpe disse og flere andre kreftpasienter.

UV1 testes nå i NIPU-studien og fire andre ulike, randomiserte kreftstudier i fase 2. Mer enn 670 pasienter deltar i Europa, USA og Australia.

Hvis vaksinen bidrar til bedret overlevelse for kreftpasienter i en av disse studiene, kan UV1 være «nålen i høystakken».