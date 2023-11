Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter de siste dagers kommunikasjon med DNB er det for meg lett å forstå hvorfor DNB har lav kundetilfredshet. At de aktivt går inn for at deres nykjøpte kunder fra Sbanken også skal bli misfornøyde, er en merkelig forretningsstrategi.

I likhet med mange andre kunder i Sbanken « – et konsept fra DNB» har jeg fått beskjed om at morbanken etter en helhetlig vurdering har funnet ut at jeg passer best som DNB-kunde og ikke som Sbanken-kunde. Hvorfor er umulig å forstå. Er det den ene kontoen i DNB med 1200 kroner som aldri er i bruk, som er utslagsgivende? Mens mine 20 år som kunde i Sbanken med fire kontoer og to fondskontoer ikke har betydning?

Eller er det som et stikk fordi jeg har flyttet det meste av mine bankforhold til annen bank etter at Sbanken sluttet med ApplePay?

Det er ingen forklaring, bare at dette syns DNB er best for meg. En liten setning om at de ikke vet hva jeg ønsker, men at jeg kan ta kontakt hvis det er noe jeg lurer på. Nei, jeg lurer ikke på noe. Jeg vil ha en enkel måte å si fra på om at jeg fortsatt vil være kunde i Sbanken selv on konseptet bare er en skygge av seg selv.

I stedet for å tvangsflytte kunder burde DNB oppgitt hvilke kriterier som er lagt til grunn og forklart hvorfor det er bedre for meg å være kunde i den ene banken fremfor den andre. Kanskje jeg vil være enig, kanskje ikke. Så burde de ganske enkelt spurt meg og gitt meg et reelt valg.

Nå sitter jeg i timelang telefonkø for å si fra at jeg ikke vil, og hvor svaret er at det kan ikke jeg bestemme. Med dette fratar DNB meg muligheten til fritt bankvalg. Betyr det også at hvis jeg avslutter hele kundeforholdet og jeg senere vil bli kunde, så kommer DNB og ikke jeg til å bestemme om det blir i den ene eller andre konseptet?

En direktør i DNB etterlyste nylig at kvinner tar mer ansvar for egen økonomi. At banken umyndiggjør meg ved å velge bank for meg er ikke å gi meg kontroll.

Banken vet tydeligvis best.

