I organisasjoner er det vanlig med slike sykdomstegn; måloppnåelse blir ofte viktigere enn å gjøre en god jobb.

Loven om frist for saksbehandlingstid er der for å fremme innbyggernes interesser, men saksbehandlingsfristen kan paradoksalt nok bli det som sørger for å gi innbyggerne dårligere tjenester.

Sterk målstyring har ofte uheldige konsekvenser. Det fører til at ledere og ansatte justerer seg for å levere godt på det de blir målt på, uten at det nødvendigvis gir bedre kvalitet i arbeidet. Ofte manipuleres informasjon i rapportering, og viktige aspekter ved arbeidet som man ikke blir målt på overses.

Den indre motivasjonen for å ivareta innbyggere omgjøres til en ytre motivasjon for å nå målene lederne dine har satt for deg.

Medisinen for å unngå slike konsekvenser av målstyring er å huske dette:

At variabler er målbare er ikke det samme som at de måler kvalitet

Ledere bør være forsiktige med å sette sterkt press på å oppfylle ett eller få kvantifiserbare detaljmål

Motsatsen til sterk målstyring er tillit.

I bunn og grunn handler punktene om det samme: Å skape en indre motivasjon for arbeidet i seg selv.