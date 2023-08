Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi heier vel vitende om at de fleste ikke lykkes hverken på første, andre eller tredje forsøk. Vi heier vel vitende om at mange satser alt de har av oppsparte midler, støtte fra familie og venner og kanskje også pant på hus og eiendom. Vi heier vel vitende om at risikokapital som stilles til disposisjon kan gå tapt. Vi heier vel vitende om at det gjerne tar mange år før ideen fører til lønnsom forretningsvirksomhet og inntekt for gründeren.

Vi heier fordi vi støtter ambisjonen om å skape nye arbeidsplasser og næringsvirksomhet. Derfor er partiene opptatt av å legge til rette for ulike støtteordninger som skal hjelpe gode ideer gjennom en trang fødsel til livskraftig virksomhet. Samtidig vet vi at ikke alle ideer har livets rett.

Men når slutter vi å heie? Er det den dagen virksomheten går i balanse? Er det den dagen gründeren kan heve lønn og til og med ta utbytte? Eller er det den dagen gründeren kan kalle seg millionær?

For noen partier misliker økonomisk suksess. Hva er ellers grunnen til kompromissløst jag etter å ilegge skatt på arbeidende kapital, på utbytte og flere måter å få de «rike til å betale mer»?

Jo visst skal det betales skatt. Jo visst skal vi fortsette med et progressivt skattesystem som innebærer at de med størst lommebok betaler mest i kroner og øre. Jo visst, skal vi fortsette kampen mot hvitvasking og tetting av skattehull.

Å skjære alle over en kam er imidlertid dårlig også i skattepolitikken og næringspolitikken. Men det er kanskje kampen mot profitt som gjør at noen slutter å heie på de som har satset gård og grunn.