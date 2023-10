Artikkelen fortsetter under annonsen

I Dagens Næringsliv 10. oktober problematiseres regjeringens økte bruk av bærekraftig biodrivstoff. Det omtales blant annet som «et kontroversielt virkemiddel».

Biodrivstoff har fått et urettmessig negativt rykte. Det er synd, særlig fordi bruk av biodrivstoff er svært strengt regulert gjennom norske krav som kontinuerlig følges opp av Miljødirektoratet, samt EUs bærekraftskriterier. Drivkraft Norge støtter opp om de strenge bærekraftskravene for å sikre best mulig klimanytte av både biodrivstoff og andre fornybare energibærere.