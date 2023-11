Artikkelen fortsetter under annonsen

SVs finanspolitiske talskvinne Kari Elisabeth Kaski hevder i en kronikk i DN denne uken at offentlig sektor i Norge egentlig ikke er spesielt stor. Det er en påstand som vanskelig kan underbygges av fakta.

Det er riktig at andelen som jobber i offentlig sektor er om lag 30 prosent, men Kaski unnlater å nevne at tilsvarende tall i Tyskland er 11 prosent. Norge har en andel offentlige ansatte som ligger godt over alle land vi kan sammenligne oss med, inkludert Sverige, Danmark og Finland.

Kaski mener det ikke er noen grunn til å «svartmale størrelsen på offentlig sektor». Men det er faktisk grunn til å stille spørsmål ved størrelsen på offentlig sektor og om vi bruker midlene på statsbudsjettet riktig for å maksimere velferden.

En større andel av befolkningen vil være eldre i kommende år, og spørsmålet er hvordan vi best møter det på en bærekraftig måte, og uten at det blir en betydelig todeling av velferdstjenestene hvor noen kan betale for seg og andre må ta til takke med et forringet offentlig finansiert tilbud.

For bnp har det ingen betydning om en velferdstjeneste leveres av offentlig eller privat sektor, hevder Kaski. Hun overser at vi kan få problemer med å skaffe til veie tilstrekkelig årsverk til både å levere gode nok velferdstjenester og finansiere velferden uten betydelige skatteøkninger, hvis vi ikke effektiviserer ressursbruken og organiserer velferdsproduksjonen smartere.

For evnen til å opprettholde velferdstjenestenivået har det en betydning hvem som leverer velferden. Det er den beste som bør levere. Den som gir mest varme hender per brukt skattekrone. Det kan være offentlig finansierte private, og det kan være offentlige produsenter, eller det kan være en miks.

Vi trenger mangfold, konkurranse og innovasjon for å finne ut hvordan velferden kan leveres best mulig. Vi bør også se om andre land gjør noe bedre enn oss, og kan ikke være så arrogante at vi mener Norge ikke har noe å lære av andre land for å få en mest mulig effektiv og god velferdsmodell.