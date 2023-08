Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi er bare uenige i fremstillingen om at økt avhengighet av atomvåpen er svaret på krisen vi står i. Norges sikkerhet har vært godt tjent med en balanse mellom avskrekking og beroligelse.

Vi har lenge ført en selvstendig atomvåpenpolitikk ved å blant annet si nei til atomvåpen i Norge og ikke deltatt på Nato-øvelser på bruk av atomvåpen. Når Nato blir utvidet med Sverige og Finland, og Natos grense mot Russland blir dobbelt så lang, er det behov for å signalisere at vi ikke har offensive hensikter.

Betydningen av en slik tilnærming er vanskelig å overdrive når Russland legger økt vekt på sine atomvåpen.

En ansvarlig sikkerhetspolitikk springer ut av forståelse for hva det innebærer å bruke atomvåpen. Norge er best tjent med å bygge sitt forsvar på konvensjonelle midler, ikke på masseødeleggelsesvåpen som vil utløse en humanitær katastrofe og bryte krigens folkerett. Det vil være tilstrekkelig, gitt Natos konvensjonelle overlegenhet.

FNs atomvåpenforbud er derfor god sikkerhetspolitikk. Vi mener det er på høy tid med en kritisk vurdering av argumentene som ligger til grunn for kjernefysisk avskrekking, i lys av empiriske bevis om humanitære konsekvenser og tilhørende risiko.

Forbudslinjen er også en naturlig forlengelse av Norges internasjonale forpliktelser. Vi har forpliktet oss til å jobbe for kjernefysisk nedrustning og redusere atomvåpens rolle i sikkerhetspolitikken. Utvidelser av Natos kjernefysiske oppdrag er derfor i konflikt med etablert norsk politikk og undergraver Ikkespredningsavtalen.

Tiltredelse til forbudet er en traktatfestet beroligelse som vil ha positive ringvirkninger for stabilitet og kjernefysisk nedrustning. Det skaper forutsigbarhet. Det er god sikkerhetspolitikk.