Tom Karp gir et kraftig, men forhåpentlig velment spark til dagens HR-funksjon i DN, når han etterlyser den gamle personalsjefen (DN 30. januar).

Kritikken har vært fremført tidligere, i Norge først og fremst av miljøer med forankring mot det revolusjonære. Samtidig innebærer den nok også en romantisering av det som var. Å hevde at dagens HR ikke har integritet, er en anklage jeg vet provoserer mange

HR-avdelingene må ha en forretningsmessig forståelse og orientering, jobbe med prestasjoner og digitalisering, sette policy og utvikle ledere. Samtidig som man skal ta vare på den enkelte, teamet og skape gode, attraktive arbeidsplasser som grunnlag for utvikling og vekst. Slik HR sto i front under korona, med stor oppmerksomhet om psykisk helse og støtte til den enkelte. Og som i dag jobber med inkludering, psykologisk trygghet og nye samarbeidsformer som så til de grader handler om å skape gode arbeidsplasser, ta vare på enkeltmennesket og vise integritet der hvor lederskapet i linjen ikke strekker til.

Da må vi holde minst to tanker – helst flere – i hodet samtidig, navigere i paradokser og håndtere dilemmaer på løpende bånd.

Norsk HR er noe av det mest samarbeids- og menneskeorienterte som finnes. Måten medarbeidere og virksomhet jobber sammen mot felles mål, særlig i privat sektor, utgjør en nasjonal konkurransefordel og gjør at norske arbeidsplasser rangeres helt på topp i verden.