Undertegnede og Jostein Skaar konkluderte i et innlegg 10. februar med at tiltak er nødvendig hvis konkurransen i meierimarkedet skal bevares. Dette sammenfaller med Landbruksdirektoratets konklusjon i en ny rapport, og Konkurransetilsynets høringsinnspill.

Sindre Ånonsen i Tine svarte på innlegget uten faglige motargumenter. Han viste bare til at undertegnede tilsynelatende gjorde andre vurderinger etter et oppdrag for Tine. Hovedpoenget i innlegget han viser til, er at reguleringer som gir aktørene forskjellige kostnader, kan vri konkurransen. Dette mener jeg fortsatt.

Det som er blitt tydelig for meg er at melkeprisen, som fastsettes av Tine Råvare, kun er en reell kostnad for uavhengige meierier. Den er ikke en reell kostnad for Tine Industrier. Tiltaket med differensierte avgifter gir derfor likere kostnader og mindre konkurransevridning.

At nivået på melkeprisen påvirker Tine og de uavhengige meieriene ulikt, kan illustreres med et tenkt eksempel:

Anta at myndighetene bestemte at bøndene måtte selge sin melk for 30 kroner per liter, og at forbrukernes betalingsvilje er 25 kroner. Ingen uavhengige meierier ville da kjøpt melk for videresalg – de ville tapt minst fem kroner per liter. Er den samlede kostnaden ved å produsere og foredle melk under 25 kroner, har derimot Tine incentiver til å foredle melk.

Grunnen til at Tine ville foredlet melk, er at bøndene – altså Tines eiere – ellers ikke ville fått inntekter. Får bøndene høy pris for melken, kan de leve med tap på foredlingen de eier. Uavhengige meierier må derimot ha lønnsomhet i fordelingen for å produsere.

Den generelle innsikten er at betaling til egne eiere ikke er en reell kostnad. Dette er konkurransevridende. At jeg tidligere ikke fullt så konsekvensen av bøndenes eierskap i Tine, står for min regning. Ny innsikt har endret min faglige vurdering.

Vi mener ikke generelt at konkurrenter av samvirker trenger støtte. Men når én aktør kontrollerer en sentral innsatsfaktor, kan det være behov for tiltak. Det finnes eksempelvis ikke én sparebank alle konkurrerende banker må finansiere sine utlån hos.

Produsentene av melk kan i fellesskap eie foredling, men uavhengige eiere av foredlingsvirksomhet kan ikke kjøpe kvoter for produksjon av melk. Dette er den grunnleggende kilden til ulike konkurransevilkår.

Dersom alle aktørene hadde hatt samme råvarekost, ville differensierte avgifter kunne vært konkurransevridende. Tiltak ville heller ikke vært nødvendig hvis man, som innen fiskeri, påla et eiermessig skille mellom primærnæring og foredling. Gitt dagens organisering av meierimarkedet er imidlertid differensierte avgifter avgjørende for å rette opp skjevheten i råvareprisen på melk.

Oslo Economics har bistått Synnøve Finden og Q-Meieriene i forbindelse med Landbruksdirektoratets evaluering av konkurransefremmende tiltak.