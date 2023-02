Artikkelen fortsetter under annonsen

Nærings- og fiskeridepartementet søker ny ekspedisjonssjef til næringspolitisk avdeling. Annonsen etterlater et inntrykk av at vedkommende helst ikke skal ha satt sin fot innenfor næringslivet.

Nina Riibe

Annonsen er et fugleskremsel for alle med et snev av privat skapertrang. Den har ringvirkninger utover denne ene utlysningen fordi den sier noe om hvordan sektoren uttrykker seg og hvilke holdninger den bærer med seg.

Annonsen for ny ekspedisjonssjef for næringspolitikk er dessverre typisk for hvordan offentlig sektor uttrykker seg. Den introverte holdningen av at erfaring fra offentlig sektor er alfa og omega er spesielt skadelig når en skal jobbe med næringsliv.

Staten som regulator skal ha en armlengdes avstand til næringslivet. Men staten kan likevel respekt for erfaringer fra både offentlig og privat sektor. Hverken en broiler fra privat eller offentlig sektor vil gjøre suksess i en slik stilling. Det trengs snarer bred og variert erfaring og kompetanse.

Annonsen er skreddersydd for en liten engere krets og kanskje bare for én person. Er det slik vi vil ha det? Vi lurer også på om det er nok en omgåelse av regelverket slik at vi får en skinnliste av en offentlig søkerliste. Forvaltningen er avhengig av tilliten i det daglige, men av å være en attraktiv arbeidsgiver.

Våre medlemmer skifter i større grad jobb fra offentlig til privat sektor. Siste år er det mer enn tre ganger så stor sjanse for at en masterutdannet økonom skifter jobb fra offentlig til privat sektor som at skifte går motsatt vei. For oss er det viktigste at det skjer hyppigere bytter mellom sektorene slik at en kan lære mer av hverandre. Bare 14 prosent av alle arbeidsgiverbytter siste år medførte bytte av sektor.

Skal det være konkurranse om gode og attraktive jobber i offentlig sektor må stillingsannonser kommunisere på en måte som gjør at attraktiv og produktiv arbeidskraft i privat næringsliv også kan finne på å vise interesse. Nøkkelen for å åpne markedet er det offentlig sektor som sitter på.

