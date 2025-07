Offshore Norge på viddene

Troll A-plattformen på Nordsjøen ligger i Trollfeltet, et olje- og gassfelt på 750 km² i den nordlige delen av Nordsjøen, omtrent 65 km vest for Kollsnes i Hordaland. Omtrent 60 % av gassreservene på norsk sokkel befinner seg på feltet. Det er det største gassfunnet i Nordsjøen noensinne og regnes også som et av verdens største gassfelt.

Foto: Gorm K. Gaare