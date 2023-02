Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er en vanlig myte at den tradisjonelle personalsjefrollen døde ut når ideologien knyttet til Human Resources (HR) for alvor gjorde sitt inntog. Særlig har dette vært et gjentagende argument fra venstresiden i norsk fagbevegelse, som har gjort HR til sin hovedfiende.

Allerede på 1960-tallet tok personalsjefenes profesjonsorganisasjon Nipa – forløperen til dagens HR Norge – til orde for at det primære målet var å hjelpe bedriftsledelsen til å nå organisasjonens strategier. Med den markedsøkonomiske tekningen som slo tungt inn i mange sektorer på 1980-tallet, ble personalsjefens nøytrale posisjon for alvor lagt død.

Personalfunksjonen ble fra da av bedømt etter hvilken faktisk nytte den skapte for virksomhetens lønnsomhet og stilte omsorgsfunksjonen i skyggen.

Mens mange fremstiller arbeidsgiverfokuset til personal- og HR-funksjonen som et typisk trekk ved HR-ideologien på 2000-tallet, skjedde denne harde dreiningen lenge før HR var en del av det norske vokabularet.

