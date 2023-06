Artikkelen fortsetter under annonsen

1970-tallet lærte oss at bevisst lønnsfastsettelse er viktig for å unngå lønns-pris-spiraler. Selv om denne lærdommen på et generelt plan er akseptert, er det fortsatt mange åpne spørsmål:

Må lønnsveksten alltid være forenlig med inflasjonsmålet på to prosent?

Hvis fagforeningene krever en lønnsøkning på fem prosent som ikke er forenlig med inflasjonsmålet, er det da nødvendig med renteøkninger for å bringe inflasjonen tilbake til målet?

Fører en lønnsøkning på fem prosent til ytterligere prisøkninger, som igjen fører til høyere lønninger?

Bør alle arbeidstagere motta inflasjonskompensasjon?

Er en lønns-pris-spiral allerede i gang i Norge?

Bakgrunnen for dette potpurriet av ubesvarte spørsmål er den mangelen på et analytisk rammeverk som skiller mellom reallønn og inflasjonskompensasjon i lønnsfastsettelsen.

Marcus Hagedorn Mer...

Tenk på lønnsfastsettelsen som en situasjon der arbeidsgivere og arbeidstagere først blir enige om en pris som maksimerer felles overskudd, og deretter forhandler om hvordan de skal dele overskuddet. Lønn kan dermed best forstås som summen av reallønnen og en inflasjonskompensasjon.

Den første delen, reallønnen, er lønnen i kroner korrigert for kjøpekraft. Reallønnen er i hovedsak bestemt av arbeidsproduktiviteten. Andre faktorer, som et presset arbeidsmarked, har vanligvis ikke så stor innvirkning på lønningene.

Hvis arbeidsproduktiviteten øker med to prosent, øker reallønnen med to prosent – det vil si at kjøpekraften for arbeidsinntekten øker med to prosent.

En toprosents reallønnsøkning kan oppnås gjennom en lønnsøkning på to prosent uten prisøkning. Bedriftene trenger ikke å øke prisene til tross for to prosent høyere lønnskostnader, ettersom produktiviteten er to prosent høyere – det vil si at bedriftens inntekter allerede er to prosent høyere uten noen prisøkninger.

Lærdommen er at reallønn og inflasjon i stor grad ikke henger sammen. En stor økning i reallønnen kan komme med både høy eller lav inflasjon, og motsatt kan høy inflasjon komme med både høy eller lav reallønnsvekst.

Den andre delen av lønnen, inflasjonskompensasjonen, er særlig relevant i den nåværende situasjonen med høy inflasjon.

Hva er problemet?

Hvis fagforeningene legger til en inflasjonskompensasjon på to prosent på lønningene, må bedriftene øke prisene med to prosent for å ha råd til lønningene. Hvis fagforeningene legger til ti prosent, øker bedriftene prisene med ti prosent.

Selv om inflasjonen er forskjellig i de to scenarioene, er reallønnen – og dermed arbeidstagernes kjøpekraft – den samme.

Man skulle kanskje tro at en inflasjonskompensasjon på to prosent er den beste løsningen, da dette vil oppfylle Norges Banks mål. Da overser man imidlertid at inflasjonen er høyere enn to prosent dersom den er importert.

Det virker derfor klokt å bare legge den uunngåelige delen av inflasjonen, den forventede importerte inflasjonen (på la oss si fem prosent), til alles reallønn.

Fører ikke det til høyere priser?

Jo, alle bedrifter, inkludert de i ikke-konkurranseutsatt sektor, må øke prisene med fem prosent. Dette er høyere enn målet på to prosent, men dette er uunngåelig, siden de fem prosentene er importert. Hvis den importerte inflasjonen viser seg å bli høyere i fremtiden enn de fem prosentene som er estimert nå, bør en «catch-up»-kompensasjon legges til lønningene neste år.

Det er viktig å merke seg at det å følge lønnsfastsettelsen som er beskrevet her, ikke vil medføre en lønns-pris-spiral. Økte priser i konkurranseutsatt sektor bidrar ikke til å stimulere importprisene og påvirker dermed ikke neste års lønnsfastsettelse, som avhenger av den importerte inflasjonen.

Inflasjonen blir for høy dersom fagforeningen får gjennom en kompensasjon som er høyere enn den uunngåelige inflasjonen – men det er heller ikke en god idé å kjøle ned arbeidsmarkedet ved å sette opp renten. Det reduserer bare den første komponenten i lønningene – reallønnen – men ikke den andre komponenten – inflasjonskompensasjonen – som er kilden til den unødig høye inflasjonen.

Resultatet vil bli høyere arbeidsledighet og nesten ingen endring i inflasjonen, som følge av politikernes manglende forståelse av forholdet mellom lønn og inflasjon.

Som et generelt prinsipp er det alltid tilrådelig å ta direkte tak i kilden til høy inflasjon og begrense inflasjonskompensasjonen til det uunngåelige minimum.

Norges Banks tilnærming er som å forskrive antibiotika for å kurere en virusinfeksjon.

