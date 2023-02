Artikkelen fortsetter under annonsen

I stedet for å dvele ved forskjellene, fokuserer jeg her på det store bildet av hva en standard vitenskapelig tilnærming til inflasjon er. Etter å ha redegjort for de metodologiske prinsippene som ligger til grunn for enhver faglig diskusjon om økonomirelaterte temaer, herunder inflasjon, gir jeg flere eksempler på tilfeller der disse standardene ikke er tilstrekkelig oppfylt.

En anvendt vitenskapelig tilnærming forutsetter en teori (modell) som fanger opp de relevante elementene fra virkelighetens verden, i dette tilfellet inflasjon. Uten en teori blir man nødt til å basere seg på en ikke-vitenskapelig «magefølelse», som er noe vilkårlig som ikke har presisjonen og den indre logiske sammenhengen til en skikkelig teori. Teorien må hele tiden konfronteres med empiriske bevis, og justeres dersom nye bevis kommer til og tilbakeviser eksisterende, men nå utdatert kunnskap.

Det er en selvfølge at man benytter seg av den mest oppdaterte metodologien, selv om man tilfeldig kan oppnå lignende resultater ved hjelp av magefølelsen. Bevis og fakta er relevante og handler ikke om hvorvidt man «har en forståelse» av noe. En høy faglig og vitenskapelig standard sikrer at ekte (unge) forskere ikke avskrekkes av profesjonelle retorikere fra å delta i offentlige debatter.

Ved å bare anerkjenne at det er en økt frekvens i prisendringer, hopper man bukk over det sentrale elementet i en korrekt vitenskapelig tilnærming om at nye fakta tilsier at teorien må tilpasses («data have no life of their own», som vi sier i USA). Den nye og forbedrede teorien svekker forbindelsen mellom arbeidsledighet og inflasjon, og eliminerer dermed problemet mitt med Phillips-kurven, som er empirisk og ikke et «mekanisk resonnement».

Uten slik evidensbasert justering er veien kort til å overdrive effekten renten har på sysselsettingen og inflasjonskostnadene, og feilaktig tenke at høyere arbeidsledighet er nødvendig for å redusere inflasjonen, og at lav sysselsetting krever høyere renter.

Etter mitt syn er dette ganske i strid med den konvensjonelle tenkemåten i Norge. Og jeg la absolutt ikke frem en «mening» om at det «legges for stor vekt på å få inflasjonen ned».

Når man avviser påvirkningen frontfagsmodellen har på lønnsnivået, krever dette at man kommer med det kontrafaktiske scenarioet, det vil si hva lønningene ville vært uten frontfagsmodellen. Det er ikke tilstrekkelig å bare si at lønnsveksten er høyere enn de avtalte 3,7 prosentene – særlig siden prisveksten har oversteget lønnsveksten, noe som tyder på at det ikke er noen lønns-pris-spiral, og at arbeidstagerne ikke har så sterk forhandlingskraft.

Som en hovedregel krever en vurdering av den «praktiske relevansen av en mekanisme» at man har empiriske bevis, ikke at man forteller «suggestive» historier.

Beslutninger om inflasjonspolitikk krever en nytte/kost-analyse, på lik linje med når man skal bygge broer eller tunneler. Det blir for unøyaktig å bare fastslå at lav inflasjon er best for økonomisk vekst. På samme måte må kostnadene ved høy inflasjon – og ved å redusere inflasjonen – måles presist.

Vitenskap krever logisk konsekvens. Hvis beregningene viser at finanspolitikken bare påvirker inflasjonen i liten grad, kan man ikke da simpelthen hevde at pengepolitikken er et effektivt middel til å endre inflasjonen – for hvis de samme beregningene utføres for pengepolitikken, ser man at pengepolitikken er like ineffektiv som finanspolitikken når det gjelder å øke eller redusere inflasjonen.

Hvis disse beregningene er tuftet på en svak sammenheng mellom arbeidsledighet og inflasjon, er det logisk problematisk å hevde at pengepolitikken burde øke renten hvis det er høy sysselsetting. Særlig fordi de samme beregningene viser at pengepolitikken har liten innvirkning på inflasjonen.

Vitenskapen må være presis, særlig med tanke på teorien man baserer seg på – et prinsipp Norges Bank og Finansdepartementet anvender på forbilledlig vis. Og ikke minst hvis man «virkelig ikke» slutter seg til Phillips-kurven («it takes a model to beat a model»). Uten en (presist formulert) teori kan man utilsiktet treffe feilslutninger.

For eksempel: Hvis en ressurs som elektrisitet er mangelvare, tilsier helt elementær økonomi at den relative prisen øker – hvor dyr strømmen er i forhold til andre ressurser – og da kan man feilaktig bli fristet til å trekke konklusjoner om gjennomsnittsprisen på varer og ressurser; det vil si inflasjonen.

En logisk sammenhengende teori vil derimot ha som tommelfingerregel at de relative prisene er et tegn på relativ knapphet, og at inflasjonen øker hvis den samlede nominelle (ikke reelle!) etterspørselen overstiger det (ikke nødvendigvis knappe) samlede tilbudet.

«Makroøkonomisk knapphet» er hverken nødvendig eller tilstrekkelig for å skape inflasjon. Lønns-pris-spiraler må også defineres presist, slik at man kan identifisere dem i dataene og pengepolitikken justeres deretter.

Jeg har gjentatte ganger hevdet at inflasjonen er importert, men jeg redegjorde ikke så godt for konsekvensene for den økte inflasjonen for norskproduserte varer og tjenester. Derfor har jeg produsert en bakgrunnstekst som redegjør grundigere.