Dette reflekterer at bruk av kull var avgjørende for tidlig vekst og industrialisering, mens olje og gass nå har tatt over. I tillegg kommer en økende andel fornybar energi.

De fremvoksende økonomiene er nå på god vei til å gjenta denne utviklingen.

Med en årlig vekst på cirka seks prosent i energibruket har Kina løftet hundretalls millioner innbyggere ut av fattigdom de siste 20 årene.

India er på full fart etter, klart uttrykt av den indiske energiministeren i et intervju i Financial Times 19. juni: «There is no realistic path to meet India’s fast-growing energy demands without burning more of the heavily polluting fuel».

Parisavtalen med sine desentraliserte utslippskutt duger ikke så lenge hoveddelen av verdens befolkning har behov for mer energi, og kull er lett tilgjengelig for bruk i anlegg som allerede eksisterer.

De fremvoksende økonomiene må raskest mulig få tilgang på utslippsfri energi, og uten at de rike landene bidrar vil vi sprenge karbonbudsjettet.

Det internasjonale energibyrået (IEA) sier at energiinvesteringene som nå utgjør omkring to prosent av global bnp i året, må økes til nær fire prosent for å nå en fornybar energiproduksjon i 2030 som legger til rette for nullutslipp fra energisektoren i 2050.

