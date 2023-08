Artikkelen fortsetter under annonsen

Byrådet i Oslo lovet å regulere 100 000 boliger, de har ikke engang nådd halvveis. Nå er det oppgjørets time, folket skal velge, og byrådet er i forsvarsposisjon. Byråd Hermstad velger å legge skylden på utbyggerne, det er ganske frekt. Han mener det er 10 000 ferdig regulerte tomter, sannheten er nærmere 6-7000, noe som er godt dokumentert av næringen selv. Det er viktig å påpeke at dette inkluderer kommende trinn i pågående utbygginger.

En utbygger kan ha et utbyggingspotensial på en tomt på 800 boliger, men etterspørselen i lokalmarkeder er ikke stor nok til å sette i gang mer enn cirka 200 enheter av gangen. Kravet om at cirka 50 prosent av leilighetene skal være solgt før de setter i gang bygging betyr at de må legge prosjektet ut i fire omganger av 200 boliger hver gang over en periode på fire–fem år. Har de derimot 800 boliger fordelt på 200 i fire forskjellige markeder, vest, nord, øst, sør så kunne kanskje alle legges ut samtidig.

Videre mener byråden at de holder igjen for å spekulere i høyere priser, det er nok ikke slik det fungerer. Det er dyrt å sitte med ubebygde eiendommer, kostnader og renter løper, det de store utbyggerne ønsker er jevn tilgang til regulerte tomter, lite variasjon i byggeaktivitet og stabile priser.

Det er riktig at byggeaktiviteten har stoppet opp, men det er bare det siste året, og årsakene til det er godt kjent. Ukrainakrigen har ført til høyere inflasjon, spesielt på byggematerialer og renten stiger, det er en farlig blanding. Før dette har utbyggerne hatt bra salg og har ikke hatt noe incitament for å la være å bygge. Likevel har igangsettelser tilsynelatende vært ganske lav. Det kan være flere årsaker til det. Det viktigste er at saksbehandlingstiden stadig øker som betyr at det reguleres for få tomter som utbyggerne kan utvikle. Det er flere store reguleringsplaner som har ligget i systemet i syv–åtte år som fortsatt ikke er politisk behandlet. Vi hører om store utbyggere som må vente ett år på å få oppstartsmøte med etaten. Det blir ikke noe fart på sakene da.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.