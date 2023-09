Artikkelen fortsetter under annonsen

Hva karakteriserer så en balansert økonomisk utvikling?

For eksempel kan en systematisk økning av materiell ulikhet vanskelig forenes med dette, og mye tilsier at lave renter fører til økte ulikheter. De siste ti års lave rentenivå har blant annet ført til at aksjeindeksen har tredoblet seg, og at bolig og eiendomsindeksen nærmest har doblet seg. Dette burde ikke overraske.

Lave renter fører til at investorer øker sine investeringer i aksjer, og at det blir nærmest gratis å konsumere i bolig og eiendom.

Økte ulikheter fører igjen til krav om skatteøkninger som ikke alltid er i samsvar med en balansert økonomisk utvikling. Disse ubalansene kan i det store tilbakeføres til inflasjonsmålet. For inflasjonsmålet fører til at hvis inflasjonen er lav, så skal også renten være lav.

I perioder med lav inflasjon blir sentralbankene dermed tvunget til å holde på et så lavt rentenivå at det vanskelig kan forsvares som det «det naturlige rentenivå».

Kanskje det er på tide å revurdere inflasjonsmålet?

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.