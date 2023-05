Artikkelen fortsetter under annonsen

Misforståelser og feil fremstilling av pengepolitikken er gjennomgående når både leder i Dagens Næringsliv (10. mai) og Høyres finanspolitiker Mahmoud Farahmand (8. mai) angriper SVs forslag om å oppdatere pengepolitikken, som jeg gjorde rede for i DN (2. mai). Det krever en korrigering.

Forslaget SV har fremmet har tre deler:

Vi vil ha en grundig vurdering av inflasjonsmålet og vektleggingen av det opp mot andre relevante hensyn, som sysselsetting, finansiell stabilitet og kronekurs.

Vi vil at hensynet i til grønn omstilling skal føyes til mandatet.

Vi ber regjeringen presisere overfor Norges Bank at hensynet til sysselsetting er likestilt med hensynet til inflasjon i dagens mandat.

DNs leder leser dette som at «SV har til og med tatt til orde for å vrake dagens inflasjonsmål og erstatte det med et slags mål for klimaomstilling og høyere sysselsetting.»

Det er feil.

Kari Elisabeth Kaski

Vi har ikke konkludert om inflasjonsmålet, men vi mener mandatet må revurderes i lys av utfordringene i dag og i årene som kommer. Da er en helt sentral oppgave en grønn omstilling av økonomien, og vi mener det bør legges til i mandatet, slik blant andre Bank of England (direkte) og Den europeiske sentralbanken (indirekte) har gjort.

Når det gjelder forslaget om sysselsetting, så er det allerede i målet til Norges Bank, og det er derfor ikke snakk om en endring, men en presisering av dagens mandat.

Farahmand, på sin side, uttaler at «Norges Bank har ett virkemiddel og ett mål.» Med et så feilaktig premiss blir konklusjonene absurde: Han er mot å tilføye sysselsetting, som allerede er i mandatet.

Norges Bank har i dag både flere mål og flere virkemidler. I Norges Banks formålsparagraf i sentralbankloven, fremkommer fire formål:

Opprettholde en stabil pengeverdi

Fremme stabilitet i det finansielle systemet

Fremme et effektivt og sikkert betalingssystem

bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting.

I forskrift for pengepolitikken nevnes de samme formålene, unntatt betalingssystemet. Det er et visst avvik mellom loven og forskriften. Loven synes å likestille inflasjon og sysselsetting, mens forskriften synes å underordne sysselsetting.

Det er her vi ønsker en presisering.

Det fremste virkemiddelet i pengepolitikken er riktignok styringsrenten, men pengepolitikken bruker også markedsoperasjoner, pantsettelseskrav mv. Til oppgaven med finansiell stabilitet hører makrotilsyn og den motsykliske kapitalbufferen, og til oppgaven med betalingssystemet hører blant annet forsyningen av kontanter til publikum og sentralbankpenger til bankene.

Fahramand mener det «gir ingen mening å gjøre omstilling til nullutslippssamfunnet til del av formålet til Norges Bank». Det er riktignok en åpen og interessant uenighet mellom sentralbankøkonomer om hvorvidt klimaomstilling skal inkluderes i mandatet eller ikke. Den franske sentralbanksjefen François Galhau advarte nylig mot to fallgruver vi bør unngå i debatten. Den ene er at sentralbanken skal få hovedansvaret for grønn omstilling.

Den andre er å stikke hodet i sanden som en struts og avfeie at det er del av kjerneoppgaven.

Fahramand velger strutsens metode: Et grønt mandat «ville være symbolpolitikk som vil skade både økonomien og kampen mot klimaendringene».

Det virker også som han tror at SV mener sentralbanken skal fikse alt på egen hånd, og at vi er i den første fallgruven. Men poenget er selvsagt ikke at sentralbanken skal ha jobben alene.

Finanspolitikken må gå foran, men sentralbanken må dra i samme retning.

Fahramand mener videre at: «Det er lite hensiktsmessig å gi den ytterligere mål som den ikke har virkemidler for å nå.» Men Norges Bank har faktisk virkemidler for dette som den kan bruke om mandatet endres, og kanskje vil den bruke flere.

Sentralbanken kan for eksempel stille grønne pantsettelseskrav.

Makrotilsynet kan i større grad innrettes mot klimarisiko.

Avveining av rentenivå med tanke på grønne investeringer er også et moment.

Inflasjonsstyringen vil kanskje mer eksplisitt måtte ta innover seg fluktuerende energipriser.

Virkemidlene bestemmer sentralbanken uansett selv, det er det virkemiddeluavhengigheten deres består i. Vi politikere bestemmer målet.

Både DNs leder og Farahmand mener det er feil tidspunkt å endre, eller i det hele tatt debattere, mandatet på. Vi er enig i at hele mandatet ikke bør endres over natten, men tiden er inne for å sette i gang prosessen med å vurdere det. Diskusjonen var overmoden lenge før dyrtiden inntraff.

Hverken DN eller Høyre synes å i det hele tatt lure på om økt rente virker på den i hovedsak importerte prisveksten vi opplever. De bare forutsetter at inflasjonsstyringen virker etter hensikten, og at det beste er at alt forblir som det er.

Jeg ser at det finnes poenger på den andre siden, men hverken Høyre eller DN evner å fremføre dem. DNs tendensiøse gjengivelse av høringen om Finansmarkedsmeldingen er ikke tillitvekkende. Man bør forvente mer av en viktig næringsavis.

Det er på tide for alle strutser å ta hodet opp av sanden og se de økonomiske utfordringene vi står overfor i øynene.