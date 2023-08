Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har falt både DN og Høyre tungt for brystet at vi i Senterpartiet nå leverer på valgløftet vårt om å sikre mer lokalpoliti rundt om i Norge. Særlig virker DN å irritere seg over at et av de 20 nye tjenestestedene opprettes i Meråker (lederartikkelen 23. august). Hverken DN eller Høyre virker å ha tatt inn over seg at det er 50 kilometer fra Stjørdal til Meråker, at Meråker kommune er tre ganger så stort som Oslo og at de har 65 kilometer med grense til Sverige.

Med andre ord er det gode grunner til å ha tilstedeværende politi i Meråker dersom man, som Senterpartiet, mener alle har rett på trygghet og beredskap i nærheten, uansett hvor du bor.

Det er også verdt å huske på at politiet ikke er til for seg selv. Det er et politisk spørsmål hvor politiet skal være, hva de skal jobbe med og hvordan de skal møte folk. Vi i Senterpartiet har et annet syn på hva politiet skal være enn det både Høyre og DN har.

Det kan ikke være sånn at det kun er folk i de store byene som skal føle seg trygge på at politiet kommer dersom det skjer noe.

Høyre la ned 122 lensmannskontor, både Riksrevisjonen og kommunene har gitt tilbakemelding om at det ga et fjernere og mindre tilgjengelig politi. Det har vi i Senterpartiet lyttet til og tatt på alvor. Derfor satser vi nå på lokalpolitiet. En god og riktig prioritering fra en regjering som har et annet politisk prosjekt enn Solberg-regjeringen.

Politiet skal være nær folk i hele Norge.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.