Artikkelen fortsetter under annonsen

Jeg leste med interesse Frithjof Jacobsens kommentar «Skyggeapparatet» i DN sist lørdag.

Jeg la særlig merke til setningen «Under listeføringen (...) ligger det en grunnleggende oppfatning om at den politiske kampen mellom blokkene også skal føres i styrerommene og på sjefskontorene».

Det er verdt å presisere at det ikke er politikerne som utnevner styremedlemmene i børsnoterte selskaper hvor staten har eierinteresser.

Alle selskapene har en valgkomité som foreslår for generalforsamlingen kandidater til styret. Enhver aksjonær, også staten, kan spille inn navn på aktuelle kandidater til valgkomiteen.

Valgkomiteen velges av generalforsamlingen. Komiteen skal representere alle aksjonærer i selskapet.

Selvsagt vil valgkomiteen legge stor vekt på innspill fra alle betydelige aksjonærer, men enhver valgkomité med integritet bør til syvende og sist legge avgjørende vekt på hva selskapet er best tjent med.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Jeg mener for øvrig at det vil gagne alle selskaper/institusjoner hvor staten har eierinteresser, også de som ikke er børsnotert, at de får selvstendige valgkomiteer.

For ordens skyld: Erik Must hadde i mange år en betydelig eierpost i NHST Holding, som eier DN. Eierposten er i dag i hans nære familie.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.