I forrige NOU om sårbarhet ble det påpekt at det både ville være målkonflikt mellom beredskapsmålet og profittmålet i kommersielle selskaper, samt at det ville føre til ansvarspulverisering og svekket koordinering.

Den svenske koronakommisjonen erfarte det samme: Mengden private helsetjenester hadde vært til ulempe i håndteringen av pandemien.

Dette er bakgrunnen for at SV advarer mot Erna Solbergs ønske om å privatisere kommunale tjenester.

I torsdagens «Politisk kvarter» i NRK innrømmet nestleder Henrik Asheim i Høyre at alt bortsett fra brann og politi kunne tenkes å privatiseres. Kåre Willochs jordnære konservatisme er glemt. Det er Erna Solbergs naive markeds- og privatiseringsidealisme som gjelder. Men om en vil ta krisene på alvor med praktisk politikk, taler det for mindre privatisering, ikke mer.

I dette perspektivet er det snodig å lese DNs leder («Velkommen til «silly season» i politikken», DN 11. august). I sin iver etter å forsvare Erna Solbergs privatiseringsentusiasme blander avisen snørr og bart og gjør det til sitt hovedpoeng.

DN skriver: «Bergstø mener høyresidens ønske om å privatisere kommunale tjenester gjør at beredskapen under ekstremvær som «Hans» vil bli dårligere. En påstand fremsatt samtidig som gravemaskiner, privat hjelpemannskap, hoteller og en lang rekke andre private aktører jobber intenst med å redde mest mulig verdier og mennesker i Sør-Norge.»

At samfunnet trenger både frivillige ressurser og rekvirering av private ressurser i nødssituasjoner er selvsagt riktig, men privatpersoners innsats bør alltid være et supplement til den offentlige responsen. Å privatisere offentlige tjenester er noe helt annet.

Vi anbefaler DN bedre brainstorming til neste korsvei.