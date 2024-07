Spiser staten produktivitetsveksten?

Siden 2014 har offentlig forbruk økt med 50 prosent. Det er rundt 200 milliarder mer i året, justert for prisvekst. Trygdeytelser kommer i tillegg. I samme tidsrom har reallønnen stått mer eller mindre stille. Det er et alvorlig problem for arbeidstagere, som gjerne vil ha reallønnsøkning i fremtiden.