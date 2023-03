Artikkelen fortsetter under annonsen

I DN 28. mars telles det jobber etter at retorikken er endret fra «skatteflyktninger» til «jobbskapere».

Det er å håpe at man i DN, og i departementet, forstår mer av Sveits-farernes bidrag til det norske samfunnet enn hva dette retoriske grepet antyder.

Vi mister nå folk som er gode til å utforme produkter og tjenester slik at vi andre er villige til å betale for dem. De løser problemer, og de tar risiko når de tror de kan få det til. Den innsatsen betyr svært mye for et samfunn.

Det er viktig med arbeidsplasser, men det er så mye mer vi trenger i et livskraftig samfunn.

Et vanlig ord for å beskrive slikt er verdiskaping.

