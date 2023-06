Artikkelen fortsetter under annonsen

Matprisene stiger nå mindre i Norge enn i mange andre deler av verden. Det bør også DN få med seg. Arbeiderpartiet og Senterpartiets enighet om jordbruksoppgjøret har skapt bekymring hos DN på lederplass. Fakta er at matprisene i Norge nå stiger mindre enn i enn mange andre land, som i Sverige, Tyskland og Polen. En av årsakene til det er nettopp landbrukspolitikken. Det at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og nå også SV prioriterer å bruke penger gjennom jordbruksoppgjøret til norske bønder, betyr at mindre må tas ut i form av økte priser til forbrukerne.

Det er jo heller ikke slik at en overgang fra krone- til prosenttoll for ulike matprodukter automatisk vil gi høyere matpriser. Der er variasjonene svært store fra varegruppe til varegruppe, og med et så høyt internasjonalt prisnivå som vi har nå, er også den generelle effekten lavere. Svært mye av maten vi spiser i Norge, faktisk over 50 prosent, er importert, og mye av dette er det ikke toll på overhodet.

Men det er også slik at vi som land må ta et politisk valg på om vi vil ha trygg matproduksjon og levende distrikter rundt om i hele landet, eller ikke. Tilstrekkelig tollbeskyttelse er en forutsetning for at vi skal få til det, også for å sikre arbeidsplasser både i landbruket og næringsmiddelindustri. Så langt har også et bredt flertall på Stortinget sluttet opp om en slik linje. Det synes vi i Arbeiderpartiet er fornuftig.

Så får vi leve med at DN muligens har et annet syn.

