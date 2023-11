Artikkelen fortsetter under annonsen

Nylig gikk hele opposisjon på Stortinget sammen, fra Rødt til Frp, for å kreve at regjeringen legger frem en troverdig klimaplan som viser hvordan det er mulig å nå Norges klimamål i 2030. Det er et pålegg fra en samlet opposisjon som har gått tom for tålmodighet.

Det er lite tillitvekkende å ha en regjering som ber Stortinget hastebehandle et forslag om å skjerpe Norges klimamål, samtidig som den har gjort det vanskeligere å bygge ut mer fornybar energi og foreslår tiltak i statsbudsjettet som svekker klimaeffekten av økt CO2-avgift. Regjeringen har sittet i to år og har nesten ikke levert en eneste klimasak til Stortinget.

Samtidig styrer den Norge mot et kraftunderskudd.

I DN 10. november skriver klimaminister Andreas Bjelland Eriksen om regjeringens planer for å nå klimamålene, og om betydningen av «Grønn bok» som regjeringen har lansert. Grønn Bok er et godt initiativ, men det er ikke i nærheten av å være en troverdig klimaplan som sikrer forutsigbarhet for folk og næringsliv.

Grønn bok er først og fremst en statusrapport og er langt unna Espen Barth Eides ambisjon om et styringsverktøy for utslippsreduksjon. Grønn bok viser et stort utslippsgap mellom tiltak og målsetning. Den forutsetter en rekke klimatiltak som hverken er utredet, vedtatt eller finansiert av regjeringen, både i landbruket, i transportsektoren og i industrien.

Den forutsetter også at Norge har nok kraft og nett til å avkarbonisere punktutslipp og elektrifisere transportflåten. Miljødirektoratet har nylig utredet 85 klimatiltak som gjør det mulig å nå Norges klimamål, og beregner at vi trenger 34 terawattimer (TWH) mer kraft for å nå klimamålene. Regjeringen har gitt konsesjon til cirka 0,3 TWH de siste to årene.

Tilbakemeldinger fra bedrifter over hele landet nå er at mangel på kraft kortslutter klimapolitikken.

Skal vi kutte utslipp, samtidig som det skapes ny grønn industri og arbeidsplasser, må næringslivet vite hvilken klimapolitikk det skal forholde seg til. Akkurat nå skriver klima- og miljøministeren én ting i DN, samtidig som regjeringens finansminister Trygve Slagsvold Vedum står i partilederdebatten og ikke rekker opp hånden på om han tror Norge vil nå klimamålene.

Det er lite tillitvekkende.

