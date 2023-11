Artikkelen fortsetter under annonsen

Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet skriver i DN at Nkom ikke går langt nok i forslag til regulering for å sikre reell valgfrihet og bedre konkurranse i bredbåndsmarkedet. Forbrukerrådet ber Nkom ta tøffere grep for å oppnå bedre valgfrihet, lavere priser og høyere kundetilfredshet – og middelet Forbrukerrådet foreskriver er blant annet å åpne alle bredbåndsnett i Norge.