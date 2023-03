Artikkelen fortsetter under annonsen

Februartallene, som ble presentert fredag morgen, viser at inflasjonen er på vei ned. Fra juli i fjor til februar i år økte prisindeksen kun med 1,9 prosent. Og det til tross for at disse tallene inkluderer de store prisøkningene som vanligvis kommer i februar.

Hvis denne utviklingen fortsetter, vil den årlige inflasjonsraten være rundt 3,3 prosent i juli i år. Det er vesentlig lavere enn tallet på 7,0 prosent som vi så i januar i år.

Høyere inflasjon i tjenesteytende sektor vil trolig bremse trenden med avtagende prisvekst, men dette er en ventet utvikling og er ingen grunn til bekymring.

Argumentet for videre rentehevinger er meget svakt selv om man tar høyde for den iboende usikkerheten om den fremtidige utviklingen. Det er flere argumenter for det.

For det første er Norges Banks mandat å sørge for at inflasjonen kommer tilbake til målet. Det er ikke å heve renten hvis arbeidsledigheten er «for lav». Spesielt ikke nå som inflasjonen har vært avtagende siden juli fjor og arbeidsledigheten holder seg på et lavt nivå og inflasjon og arbeidsledighet ikke ser ut til å være forbundet med hverandre.

Det kan fremmes lignende argumenter mot å basere politiske beslutninger på produksjonsgapet (Norges Banks mål på kapasitetsutnyttelsen i økonomien, red.anm.). Begrepet er i seg selv uklart begrep, det har aldri noensinne er blitt målt skikkelig og det fører bare til uproduktive (akademiske) diskusjoner.

For det andre er ikke forventninger om høy inflasjon i seg selv en driver for høy inflasjon. Forskningen har snarere dokumentert at inflasjonsforventningene øker etter at inflasjonen har begynt å øke og faller etter at inflasjonen har begynt å falle. Her er det ingen grunn til å føre en aktiv pengepolitikk, ettersom inflasjonsforventningene følger inflasjonen når den er på vei nedover.

For det tredje kan den svake kronen være et argument for en renteøkning, men eksisterende bevis, inkludert fra Norges Bank, går imot dette. Høyere renter ville hatt liten innvirkning på valutakursen, og effekten på inflasjonen ville vært enda mindre. Økt rente ville dermed ikke bidratt noe særlig til å oppfylle Norges Banks mandat, som er å sørge for en lav inflasjon, ikke å sørge for en sterk krone.

Norges Bank må derfor legge frem andre sterke bevis om valutakursene og inflasjonen som en begrunnelse for høyere renter – særlig ettersom høyere renter har den uønskede bivirkningen at det fører til en omfordeling fra dem som har boliglån til bankene.

En bedre løsning på kort sikt for å stabilisere kronekursen kan være å kjøpe norske kroner i valutamarkedet. I fremtiden vil det være nødvendig med en annen strategi hvis man er bekymret for at valutakursen har gått fra 7,5 kroner per euro til 11 kroner per euro de siste ti årene – et tap på nærmere 50 prosent.

For det fjerde, hvis Norges Bank mener at de såkalte kostnadssjokkene er en viktig forklaring på inflasjonen, er det behov for en bedre inflasjonsmodell som også innlemmer importert inflasjon. Det er rett og slett fordi «kostnadssjokk» bare er en fancy måte å si at man ikke forstår årsakene til høy inflasjon på.

Sist, men ikke minst, er det ingen indikasjoner på at det er noen «hjemmebryggede» grunner, som en lønnsprisspiral eller i overkant ekspansiv finanspolitikk, som gjør det importerte prisnivå-sjokket til en vedvarende eller sågar fastlåst inflasjon.

Hvis den importerte inflasjonen fortsatt skulle holde seg på et høyt nivå, er det uansett ikke så mye Norge kan gjøre med det, og er da noe man bare må leve med.

Mens renteøkningene i fjor kan betraktes som en rimelig normalisering, vil tiden snart vise oss om renteøkninger i løpet av våren 2023 vil være et feilgrep. Logikken er enkel. Renteøkninger i vår vil bare gi en mild reduksjon i prisveksten, og full effekt først etter ett til to år slik Hilde C. Bjørnland skriver i DN 11. januar, altså ikke tidligere enn sommeren 2024.

Hvis den årlige inflasjonen allerede faller betydelig i løpet av sommeren 2023, kanskje til under fire prosent, er det klart at dette fallet ikke er et resultat av Norges Banks beslutninger i år, men at inflasjonen helt enkelt går ned av seg selv.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache vil da få den ubehagelige oppgaven å skulle forklare de unødvendige renteøkningene denne våren.

