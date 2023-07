Artikkelen fortsetter under annonsen

La meg starte der vi er enige: Skattebetalernes penger bør brukes best mulig.

Tilbud innen barnehager, sykehjem, hjemmetjenester, rus- og psykiatri eller barnevern er sjeldent blant tjenester som omtales som opphavet til overforbruk i helsetjenesten. Tvert imot er det mangel på tilbud som når overskriftene, og det er nettopp disse tjenestene som nå fases ut. Nylig kunne vi lese at statsråd Kjersti Toppe avlyste ferien på grunn av krise i barnevernet. Fire dager etter innstramningen i bruk av private aktører i barnevern, klarte ikke staten å overholde sine forpliktelser og måtte be private om å øke kapasiteten.

Vi leser om kutt i tilbudet innen rus og psykiatri over hele landet – samtidig som Fritt behandlingsvalg avvikles, en ordning hvor pasientene kunne velge mellom offentlig godkjente tilbud. Gode tilbud som har gitt viktig hjelp til utsatte grupper i generasjoner stenger nå døren.

Norge ligger på Europa-toppen i ressursbruk i helse- og omsorgstjenestene. Vi har høyest andel sysselsatte, og er blant landene som bruker mest av penger på tjenestene, relativt sett.

Roger Bjørnstad tar feil når han hevder at det private helsevesenet drenerer personell fra det offentlige. Fra 2015 har andelen sykepleiere i privat sektor gått ned fra å utgjøre 10,2 prosent av de sysselsatte sykepleierne til å utgjøre 9,7 prosent. Andelen hjelpepleiere har gått fra 9,5 prosent til 8,8 prosent. Erfaringer er skattebetalernes penger brukes best når oppgavene løses i fellesskap. Det blir også tilbudet til innbyggerne.

