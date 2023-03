Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen la nylig frem forslag til ny strømstøtteordning for husholdningene og presenterte dette som «kraftfulle tiltak». Regjeringen avfeier kritikerne, med beskyldninger om manglende evne til å regne på endringene.

Mange mener endringene vil bety lite for husholdningene:

NVEs beregninger viser en årlig økning på to prosent i strømstøtten i 2022 for en gjennomsnittlig husholdning i det sørlige prisområdet. NVEs oversikt viser faktisk at det kun er i november 2022 endringene ville gitt merkbar forbedring.

Nettselskapet Elvia beskrev endringene i NRK: «En snittkunde vil kunne få 50 til 60 kroner ekstra i støtte i måneden. Da snakker vi i vintermånedene. På sommeren blir det lavere, da snakker vi 10 til 30 kroner i måneden».

Beregningene fra NVE og Elvia samsvarer med utregningene fra seniorforsker Martin Jullum i Norsk Regnesentral og utregningene vi i Huseierne selv har gjort.

Folk flest vil neppe beskrive dette som «kraftfulle tiltak».

Om regjeringen virkelig ønsker å forbedre ordningen til husholdningene, må innslagspunktet senkes til 50 øre og kompensasjonsgraden øke til 100 prosent. Det vil bidra til mer rettferdig omfordeling av de store ekstrainntektene staten har fra høye strømpriser.

Regjeringen varslet ved lanseringen av endringene at forslaget skal på høring. Siden har det vært helt stille. Huseierne venter utålmodig og forventer at regjeringens utregninger i høringsdokumentet gir en korrekt beskrivelse av effekten for husholdningene. Hvis ikke forblir hele greia selvskryt uten substans.