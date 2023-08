Artikkelen fortsetter under annonsen

DN kommenterer på lederplass 5. august at Senterpartiet fortsetter å styre forskningspolitikken når Sandra Borch overtar som kunnskapsminister etter Ola Borten Moe. Man berømmer Borten Moe for at han fryktløst sparte skattebetalere for milliarder av kroner ved å kutte forskningsbudsjettene. Sandra Borch forventes av DN å fortsette i dette sporet, siden hun har «god erfaring med håndtering av sterke særinteresser» fra sin styring av landbrukspolitikken.

Resonnementet er underlig, siden Borchs «styring» var å dele ut svært rause landbruksbudsjetter, mens Borten Moe gjorde det stikk motsatte overfor forskningen. DN ser ikke at mens bøndene slåss for høyere inntekter til seg selv, ber forskerne om satsing på sektoren, ikke høyere lønn.

Målt i forhold til folketall og – enda verre – i forhold til statlige inntekter, ligger Norge i bunnsjiktet blant de vestlige land når det gjelder offentlig satsing på forskning. Dette gjelder særlig grunnforskning, som blant annet viste seg å være helt avgjørende i vårt møte med koronaepidemien.

Dyktige forskere bruker i dag opptil halvparten av sin tid på å skrive søknader og kjempe om meget begrensede midler og stipendier. Unge forskere skaller av fordi de ikke får et minimum av forutsigbare betingelser. Det er ikke nok midler til nødvendig utstyr og til satsing på langsiktige prosjekter. Er det mer av dette DN ønsker seg?

Mener man at forskning er en særinteresse, i stedet for en avgjørende ressurs inn i en meget utfordrende fremtid?