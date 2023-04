Artikkelen fortsetter under annonsen

Det hersker bred oppfatning i det maritime miljøet om at de fleste har «liten, eller ingen tro på at norske fartøyer med russisk besetning under noen omstendigheter vil gå til en norsk kai, eller overgi fartøyet til norske myndigheter».

Dette skrev Kristian Ure i sin masteroppgave for Forsvarets høgskole våren 2021. Selv om det i flere år er blitt rettet oppmerksomhet rundt mannskap fra Russland, er det enda, til tross for ett år med krig i Ukraina, ikke innført noen restriksjoner på bruk av mannskap fra Russland.

For mange rederier utgjør det russiske mannskapet «selve ryggraden i den daglige driften av skipene». Med andre ord er den norske flåten avhengig av et mannskap som representerer en nasjon vurdert som den største militære trusselen mot Norge. Heldigvis har flere rederier nå begynt nedbemanning av russisk besetning for å redusere denne risikoen.

Gjør vi den russiske bjørnen en tjeneste?

Russiske sjømenn bidrar med en viktig jobb for landet vårt, og de fleste gjør jobben sin uten direkte koblinger til det russiske militærapparatet. De fleste viser stolthet og lojalitet til både fartøy og selskap de opererer for.

Men lojalitet er tosidig. Lojaliteten til det russiske mannskapet skal ligge langt over det en kan vente, faktisk opp mot det ekstreme, i forhold til en vanlig norsk arbeidstager ifølge ulike rederier Ure har pratet med. Rederiene er klar over at lojaliteten mest sannsynlig er begrenset til fredstid, og kan endre seg totalt i konflikt eller krig: «Er det krig, så er vi nordmenn, og de russere».

Hva er fredstid?

Flere av de russiske kapteinene og sjøoffiserene har sjømilitær erfaring, uten at det kommer frem informasjon om akkurat hvor og når de har tjenestegjort. Nå ligger det i sakens natur, at utenlandske etterretningstjenester driver innhentings- og operasjonsplanlegging i fredstid. Slike oppgaver gjennomføres gjennom de vanlige daglige oppgavene, og vil være lite mistenkelige og tilnærmet umulige å avdekke. Det handler om å kartlegge, rekognosere, identifisere sårbarheter og mulighetsrom og knytte kontakter med tilgang til informasjon nå eller i fremtiden.

Det er svært sannsynlig at russisk utplassert personell ikke kan motstå ordre fra den russiske stat i en konflikt, og dermed avvike fra norske ordre og instrukser. Og rederiene nekter ikke for at de trolig vil miste kontrollen over egne fartøyer og verdier dersom det oppstår. Er dette en risiko vi kan ta? «Hvor enkelt skal vi gjøre det for russerne?» skrev tidligere sjef for Forsvarets sikkerhetsavdeling, Hans Kristian Herland, i 2022.

Det man ikke vet har man ikke vondt av, eller?

I fjor tok Forsvarets kontrakt med Wilhelmsen Shipping slutt etter syv år. Kontrakten involverte logistikk, transport og støtte i fredstid, under kriser og i krig. Snart skal Forsvaret ut på markedet etter ny strategisk samarbeidspartner.

Det vil være svært kritisk at virksomhetene som skal løse Forsvarets oppdrag sitter på oppdatert informasjon, og har en god helhetlig forståelse av dagens komplekse trussellandskap.

Russiske sjømenn, og manglende situasjons- og tiltaksforståelse utgjør ikke bare en enorm utfordring for rederiene, men også en enorm risiko for vår maritime forsyningssikkerhet. Rederiene må selv forstå hvilket samfunnsansvar som hviler på dem for Norges sikkerhet.

Når vi ser på dagens situasjon, er det åpenbart at myndighetene ikke har klart å formidle truslene i farvannet tydelig nok. Nå må alle rederier innse alvoret og ta tak i dette. De må umiddelbart heve trusselforståelsen og kunnskapen om trussellandskapet og prioritere hensynet til nasjonal sikkerhet først.