Norske sikkerhetsmyndigheter har lenge advart mot påvirkningsoperasjoner og sammensatte trusler. De kan komme fra andre stater, gjerne projisert via ekstreme, hjemlige miljøer. Vi tror en større og bredere diskusjon om norsk utenrikspolitikk er viktig for totalforsvaret.

Marte Høiby

Antall nyhetsartikler i norske medier om hybride trusler i 2022, var firedoblet fra årene før. Vi har analysert 365 slike nyhetsartikler fra perioden 2020–2022. I nesten hundre av disse omtales påvirkning, ofte som påvirkningsoperasjoner, -kampanjer eller -aktivitet.

Nina Bjørge

Politikere, forskere og sikkerhetsmyndigheter uttaler seg om slike trusler, og det knyttes gjerne til behov for et sterkere totalforsvar. En forberedt og motstandsdyktig sivilbefolkning er tillagt en viktig rolle.

Hendelser som blir omtalt i artiklene er blant annet jamming av GPS-nettet i Finnmark, hacking av datasystemer på Stortinget og i Helse Sør-Øst, masseinnvandringen over den norsk-russiske grensen i 2015 og russiskeide TMH Internationals forsøk på å kjøpe opp Bergen Engines.

Øyvind Kalsnes

Listen kan gjøres lengre, men den illustrerer et viktig poeng: Spennet i hendelser som tilknyttes hybride trusler, er så stort at begrepet blir vanskelig å forholde seg til.

Forskere på Sintef har kartlagt internasjonal forskningslitteratur om hybride trusler og hybridkrig. Studien viser at forskningen i stor grad er opptatt av informasjonsrelaterte virkemidler og hvordan Russland bruker påvirkningsoperasjoner og desinformasjonskampanjer.

Søkelyset på engelskspråklig litteratur innebærer sannsynligvis overrepresentasjon av vestlige perspektiver. Antall artikler har økt betydelig etter Russlands anneksjon av Krym i 2014, og steget i takt med utviklingen i krigen. Hele 62 av de 123 artiklene har søkelys på russisk hybridkrig.

Med Russlands angrep på Ukraina har norske medier i 2022 fokusert mer på informasjonskrig og kontrollen over krigsnarrativ. Men psykologiske operasjoner har lenge vært en del av vestlig militærstrategi gjennom en rekke felttog utenlands.

Det som derimot er nytt, er at Nato nå betrakter det kognitive som et sjette, selvstendig domene for krigføring, i tillegg til land, sjø, luft, rom og cyber. Sverige har nylig opprettet Myndigheten för psykologiskt forsvar som en statlig etat. Begrunnelsen er blant annet fremveksten av sosiale medier og – nettverk.

The Economists demokrati-indeks fra 2021 viser at stadig færre land har fullt demokrati. Bare 6.4 prosent av verdens befolkning kan sies å leve i et fullverdig demokrati. Vi i Norge er i denne andelen.

Men befolkningens forventning om demokrati og ytringsfrihet er vel så viktig som de faktiske forhold. Når den sikkerhetsmessige spenningen i Europa øker, bør vi i Norge ha en bred og åpen diskusjon om vår rolle i dette. Hvis befolkningen opplever at politiske beslutninger blir kjensgjerninger, uten å bli inkludert i prosessene bak, vil tilliten til myndigheter og medier svekkes.

Selv om vi kan delta i frie, regelmessige valg, skapes grunnlaget for medvirkning i hverdagen. Sårbarhet overfor påvirkningsoperasjoner forekommer under valgkampanjer, men også i periodene imellom. Dette må vi ta høyde for når vi vurderer trusselbildet, og når vi ser etter løsninger.

Med et uforutsigbart verdensbilde, kan vi tjene på å stå mest mulig samlet bak politiske avgjørelser i Norge. Men vi står ikke samlet uten folkelig forankring for avgjørelsene. Et godt totalforsvar fordrer bred deltagelse i befolkningen for å stå imot strategisk bruk av informasjon som våpen.

Dyp forståelse av nasjonale, sikkerhetspolitiske prioriteringer og godt overblikk over situasjonen internasjonalt, er viktig for totalberedskapen. Hybride trusler kan fremstå som isolerte og uforklarlige hendelser. Evne til å se dem i sammenheng og tolke dem i et større bilde oppnår vi best gjennom bred debatt, flere kritiske spørsmål og mer meningsbrytning.

Paradokset er at ytringsfriheten kan bli fremstilt som farlig for det demokratiet den er en grunnleggende forutsetning for.