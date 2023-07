Artikkelen fortsetter under annonsen

Da saken først brøt ut var min første reaksjon: «Aj … håper han får god pr-hjelp». Svaret fra de jeg tilfeldigvis satt med var umiddelbart: «Så dere pr-folk kunne hjulpet han med å lyve enda bedre?». Jeg ble satt ut, men dessverre ikke overrasket. Skepsis til pr-folk er en inngrodd tradisjon. Likevel trodde jeg at folk flest nå visste bedre.

Ut av nysgjerrighet gjentok jeg reaksjonen min neste gang samtalen kom opp blant noen andre jeg var med. Svaret deres var noenlunde det samme.

For meg, som jobber med pr og krisehåndtering, er det et merkelig resonnement. Spesielt siden det aller første rådet vi gir er «aldri, aldri lyv». Uten unntak.

Poenget med pr og krisekommunikasjon er at håndteringen av krisen ikke skal utløse en ny og større krise. Slik den gjorde for Bjørnar Moxnes. Å stjele er galt og vekket selvsagt stor oppmerksomhet. Men som folkevalgt å lyve gjentatte ganger er noe ganske annet. Det første kan håndteres. Det siste kan være utilgivelig, og bryter med forpliktelsene du har i ditt embete. Da holder det ikke lenger å si at du var for flau.

Pr handler om å håndtere og opprettholde gode relasjoner med dem rundt deg. Enten det er mediene, folk flest eller kunder. Gode relasjoner bygger på tillit. Ærlighet og transparens er de viktigste verktøyene du har. En enkelt løgn kan bryte ned alt, og i noen tilfeller vil ikke relasjonen du har bygget noen gang leges. Tukler du med det som pr-rådgiver har du ikke særlig mye faglig kompetanse å skryte av.

Og selvsagt finnes det sorte får, som i alle andre yrker. Du finner uærlige pr-folk på samme måte som du finner uærlige journalister, leger, advokater og, ja, folkevalgte politikere. Du finner også dem som gjør ærlige feil fordi de selv ikke har hatt alle fakta på bordet. Med jevne mellomrom hører vi om tilfeller hvor kundeforhold faller sammen nettopp på grunn av manglende tillit. Stoler du ikke på at kunden er ærlig med deg er det vanskelig å gi gode råd.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Jeg kan ikke snakke for alle pr-folk der ute, men i løpet av mine år i fire ulike pr-byråer har jeg aldri hørt en rådgiver foreslå å lyve for å hjelpe kunden ut av knipe. Første råd har alltid vært ærlighet, uansett hvilke holdninger rådgiveren ellers har hatt.

Og her ser det ut som vi virkelig er skomakerens barn. Det er vanskelig å skryte av kriser som aldri ble til. «Visste du at vi gjennom ærlighet unngikk at det ble en krise her?» er en ikke-nyhet.

Det holder likevel ikke å rope «stol på oss!». Tillit må bygges, og det tar tid. I mellomtiden kan politikere fra begge fløyer notere seg lærdommer fra Moxnes, enten det gjelder pendlerbolig, habilitet eller et par solbriller.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.