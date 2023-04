Artikkelen fortsetter under annonsen

Samfunnsøkonom Steinar Juel i Civita undrer seg i et innlegg i DN 17. april over hvorfor Høyre ikke vil slutte seg til regjeringens forslag om en overskuddsbasert lakseskatt. Jeg tror at den viktigste grunnen til at Høyre ønsker å få utredet en produksjonsavgift à la Færøyene, er at Høyre – i motsetning til de fleste skrivebordsteoretikerne – har lyttet til havbruksnæringen.

Grunnrente er en ikke spesielt god oversettelse av det engelske begrepet «land rent». Grunnleie hadde vært en bedre oversettelse. Havbruksnæringen mener at det ikke er urimelig at næringen betaler en leie eller en produksjonsavgift for arealene man bruker for å produsere fisken.

Havbruksnæringen har potensial til å bli vår største eksportnæring. Regjeringen snakker om femdobling av produksjonen innen 2050. Det er stor risiko for at en skatt på over halvparten av overskuddet i de store havbruksselskapene, vil redusere veksten kraftig. Investeringer for cirka 40 milliarder er satt på vent.

Det er mange grunner for at en produksjonsavgift vil være en bedre løsning enn en skatt som i realiteten vil konfiskere store deler av overskuddene som behøves for å få gjort de enorme investeringene som skal til for å nå målsetningen om femdobling innen 2050. Havbruksnæringen er en kompleks næring med mange utfordringer. Det er få næringer hvor forskjellen mellom de beste og de nest beste er så stor.

For meg er den viktigste grunnen til at produksjonsavgift er en bedre løsning, at det vil være mest lønnsomt for samfunnet at de beste oppdretterne får lov til å beholde en så stor del av overskuddet at de har tilstrekkelig incitament til å fortsette å utvikle næringen i Norge heller enn i land med lavere skattenivå.