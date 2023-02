Artikkelen fortsetter under annonsen

Enda underligere fremstår påstandene, sett i lys av at Harald Bergh og Oslo Economics i 2020 forfattet et avisinnlegg som bar tittelen «Hvor lenge skal vi betale for konkurransen i meierisektoren?», der de argumenterer mot flere av de konklusjonene de nå presenterer. Da på oppdrag fra Tine.

Vi har behov for å påpeke tre forhold:

Harald Bergh og Jostein Skaar konkluderer med at «så lenge melkeprodusentene eier Tine, er tiltak nødvendig for å ivareta konkurransen».

Konklusjonen er dessverre helt uten både teoretisk og empirisk forankring. En slik konklusjon skulle i sin ytterste konsekvens innebære at ethvert selskap som er i konkurranse med et samvirkeorganisert selskap, trenger støtte. Det blir som å hevde at Sparebanken må akseptere at den øvrige banksektoren trenger støtte for å konkurrere med dem.

De viser til konkurrentenes «varige strukturelle ulemper».

Ja vel. Det er neppe noen ulempe å ha landets klart største meieri i det mest melketette området i Norge, nær Norges tredje største byområde, slik Q-meieriene har. De varige strukturelle ulempene ligger nok i langt større grad hos Tine, som henter og produserer melk over hele landet, også der «ingen skulle tru at nokon kunne bu» – eller sagt på en annen måte: Der våre konkurrenter ikke har noe ønsker om å etablere seg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Oslo Economics skriver så at «siden 2012 har ikke konkurransen styrket seg nevneverdig».

Da har jeg mer tillit til vurderingen Bergh og Oslo Economics gjorde i sitt innlegg basert på rapporten «Overordnet samfunnsøkonomisk vurdering av konkurransefremmende tiltak i meierisektoren i 2020». Her skriver de:

«Siden de konkurransefremmende tiltakene ble innført for 20 år siden, har markedet endret seg betydelig. Tine møter nå konkurranse fra veletablerte aktører for de fleste produkter, i tillegg til importkonkurranse. Konkurransen i meierisektoren har trolig gitt økt innovasjon og større produktutvalg, til glede for både forbrukere og melkebønder. Reguleringer gir imidlertid sjelden kun gevinster».

Og:

«I dag betaler Tine også en høyere avgift enn konkurrentene, per liter melk, til ordningen med prisutjevning for melk (asymmetriske avgifter). Dette gir et kunstig skille i aktørenes råvarekostnad og gir Tine høyere kostnader enn nødvendig. Dette tiltaket kan vri produksjonen i ineffektiv retning og lede til høyere priser på ferdigvarer. I lys av at Tines konkurrenter nå har et solid fotfeste i markedet, bør de asymmetriske avgiftene gradvis avvikles».

Men nå vil altså Bergh, Skaar og Oslo Economics utvide særtilskuddene som de for et par år siden mente var prinsipielt betenkelige. Det kan se ut som om de har et forklaringsproblem.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.