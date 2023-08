Artikkelen fortsetter under annonsen

DN skriver i sin leder fredag 18. august at det er uklart hvorfor det er et problem at vi har eliteskoler i Oslo. Heldigvis har vi ingen eliteskoler i Oslo. Vi har 22 skoler med studiespesialisering som alle er gode skoler med dyktige, dedikerte ansatte.

Men dagens rene karakterkonkurranse fører til at noen skoler er hermetisk lukket for elever som ikke har over fem i snitt, mens andre nesten ikke har søkere. Skolen er samfunnets viktigste fellesarena, særlig i en stor og mangfoldig by som Oslo. Når vi vet at karakterer henger så tett sammen med foreldrenes utdannelsesbakgrunn, blir rent karakterbasert inntak en ulikhetsmaskin.

I motsetning til DN, som ønsker eliteskoler velkommen, er jeg opptatt av at skolen i Oslo skal bygge fellesskap. Skolen skal ikke bare gi elevene faglige ferdigheter, men også forberede dem på det samfunnet de skal ut i. Mangfold på skolene gir elevene et bredere erfarings- og læringsgrunnlag. Det er en fordel for alle elever. I tillegg gir vår modell reell valgfrihet for flere enn i dag – noe man kunne håpe at en avis som DN vil være positiv til.

DN skriver at vi setter ideologi foran innsikt i skolepolitikken. Har DN fulgt med i diskusjonen de siste fem år? Byrådet har utredet alternativer til dagens inntaksmodell i flere år, og vi har landet på en ny modell som vil bidra til et mer balansert inntak til de videregående skolene og som er mer rettferdig for elevene.