I skattedebatten snakkes det ofte om at man skatter av en formue man egentlig ikke har. Det gjelder vel spesielt produksjonsanlegg utenfor de store byene. Men hva om man satte skattbar formue på disse lik slakteverdiene?

Altså det anleggene og maskinene kan selges for ved en konkurs. Og det er jo den reelle verdien.

Dette ville vel ikke trenge noen lovendring engang. Men selvsagt endring i regelverket.

Da ville man ikke få den situasjonen at eierne må skatte av en formue som ikke er reell. Som er et vesentlig moment i skattedebatten.

