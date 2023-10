Artikkelen fortsetter under annonsen

Den skattefrie satsen for kjøregodtgjørelse ble sist justert i 2017 (til 3,50 kroner), hvilket betyr at den i årene siden har trosset samfunnets generelle prisstigning på rundt 25 prosent.

Prisstigningen er riktignok reflektert i statens sats for kjøregodtgjørelse, som justeres årlig (den er 4,48 kroner etter siste justering). Om denne benyttes, må imidlertid du skatte av mellomlegget og arbeidsgiver betale arbeidsgiveravgift.

Hvis du synes det er vanskelig å forstå hvorfor det er forskjell på de skattefrie og statlige satsene, er du i godt selskap. Reise- og diettreglene har gjennom de siste årene blitt så detaljerte og kompliserte at det er store muligheter for å gå seg vill.

La oss ta et eksempel til: Hvis du som arbeidstager under et pendleropphold har fri kost eller får kost dekket etter regning, verdsettes den trekk- og skattepliktige kostbesparelsen til 98 kroner per døgn. Hvis du derimot er på yrkes- eller tjenestereise og får kost dekket etter regning eller ved administrativ forpleining, skal det ikke gjøres tillegg for kostbesparelsen. Men hvis du godtgjøres under de skattefrie satsene, skal det uansett ikke gjøres tillegg for kostbesparelse.

Forvirret?

Våre 2400 medlemsbedrifter hjelper sine kunder med å gjøre dette riktig. I teorien burde vi kanskje ikke hatt noe imot kompliserte regler, men hverken vi eller næringslivet er tjent med regler som det er nesten umulig for Ola og Kari nordmann å forholde seg til. Det er også ukjent hvordan slik «millimeterjustis» påvirker publikums respekt for lover og regler på lang sikt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Endringer i reise- og diettreglene er derfor ett av 36 punkter vi i Regnskap Norge har foreslått for regjeringen. Konkret foreslår vi at regjeringen bør innføre mer bruk av sjablong, avskaffe skillet mellom statens satser og de skattefrie satsene, og mindre detaljstyring i reise- og pendlerreglene.

Og én ting helt til slutt: Hvis du synes 3,50 kroner per kilometer er for lite, kan du kanskje vurdere å bruke ATV eller snøscooter til din neste jobbreise. For slike befordringsmidler ble nemlig den skattefrie kilometergodtgjørelsen nylig oppjustert til ti kroner kilometeren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.