Kommentator Eva Grinde i DN har skapt debatt etter sin omtale av smidig-coacher i H. Aschehoug & Co. Lørdag 24. juni får hun svar fra direktør Franck-Sætervoll i Aschehaug. I svaret fremgår følgende som oppskriften på vellykket endring ved hjelp av smidig arbeidsmetodikk: tverrfaglige autonome team, tett på brukerne, flatere struktur, tydelig delegering, og lære av feil. Hørt det før?

Dette er gamle organisasjonsprinsipper som organisasjonsguruen Henry Mintzberg diskuterte allerede på tidlig 1980 tallet. Men nå er det pakket inn med et fancy navn som «agile» (smidige) arbeidsformer, fremført av coacher, som selvsagt har en internasjonal sertifisering. Slik fremstår «agile» arbeidsformer som enda en ny organisasjonsoppskrift på linje med «total kvalitetsledelse» (TQM) og «business process reengineering» (BPR).

I likhet med keiseren i H. C. Andersens eventyr «Keiserens nye klær» (1837) blir ledere og ansatte forledet til å tro at en nå går vi rundt i klær av de vakreste stoffer, det flotteste innen organisasjonsutvikling, mens de i virkeligheten går rundt i bare undertøyet. Mange ledere lag seg blende, det gir jo identitet og viser at vi er med i tiden.

Det forskningsmessige grunnlaget for effekten av smidighetsmetodikk er svak, og det rapporteres om negative effekter slik som utvikling av nye «siloer» som ikke har kontakt med resten av organisasjonen, at ansatte føler seg fremmedgjort og stresset, og at innovasjonskapasiteten synker.

Å følge siste mote kan dermed i seg selv bli et hinder for økt innovasjonskapasitet. Henry Mintzberg har (1983) forklaring på hvorfor dette skjer: «Det er fremdeles penger å tjene og mye anerkjennelse å få, ved å ta i bruk siste mote innen organisasjonsoppskrifter».