I et innlegg i DN 17. november hevder Jonas Nøland det ikke finnes noen kvikk-fiks for elektrifiseringen av Norge, og han avviser sol og vind som løsninger.

Norge står midt i en utfordrende kraftsituasjon hvor det snart er tomt for kraft på Østlandet frem til 2035 og svak kraftbalanse og potensielt kraftunderskudd allerede i 2028. Samtidig trenger industrien mer rimelig kraft for elektrifisering.

Det internasjonale energibyrået (IEA) er nå helt klare på at solenergi vil vokse raskest, og bli størst og billigst internasjonalt. Solenergi vokser også raskest her til lands, og sto i fjor for 80 prosent av all ny utbygd kraftkapasitet. Det er bygget ut cirka 0,5 terawattimer (TWh) til dags dato, med en planlagt 33-dobling innen 2030 for å nå regjeringens mål om åtte TWh, noe solbransjen mener er helt oppnåelig.

Hvis den samme veksten fortsetter forbi 2030, vil vi i god tid før 2050 nå 45 TWh produsert energi årlig.

Solenergi bygges i Norge idag for det aller meste uten subsidier, og det er kun mindre anlegg til privatboliger som mottar bidrag. Solenergien som bygges er derfor allerede lønnsom, i tillegg til å bidra med svært nødvendig kraft. Solkraften passer også godt i en kraftmiks med vann- og vindkraft.

Nøland er åpenbart interessert i kjernekraft og dens fordeler, men selv med svært optimistiske scenarioer vil det ikke være bygget atomkraft i Norge før 2035. I mellomtiden kan vi altså ha tilført nødvendig, kjærkommen og lønnsom fornybar kraft i form av sol og vind.

I løpet av få år kan vi raskt bygge ut mye, fornybar kraft, og allerede i 2030 er det fullt mulig at solenergi står for fem prosent av produsert energi i Norge. Så hvorfor ikke utnytte potensialet?