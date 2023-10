Artikkelen fortsetter under annonsen

I Kari Elisabeth Kaskis kronikk med tittel «Nå må kjøpekraften økes – ikke rentene» trekker hun frem at lønningene ikke holder tritt, og at lønnsdannelsen av verdiskapingen er redusert de siste ti årene. Med andre ord: Kapitalen har fått en større andel av verdiskapingen.

Staten er klart største kapitaleier i Norge – cirka 40 prosent av børsverdiene, Oljefondet, Statkraft, Statnett og Petoro, for å nevne noe – og har i tillegg lovgivende og utøvende makt til å ilegge og innkreve skatter: Da burde den svært rike norske staten være i en utmerket posisjon til å kunne øke kjøpekraften til lønnsmottagere – spesielt de som har minst.

