Per Søreide Senstad skriver i DN 13. juli at Unge Høyre-leder Ola Svenneby har tatt for mye ungdomspolitisk tran når han etterlyser endringer i innvandringspolitikken i mer restriktiv retning for å dempe problemveksten vi ser i Norge.

Som oppskrift på hvordan problemer kan håndteres henviser Senstad til den amerikanske forskeren Robert Putnam. Putnams teorier er mer komplisert enn det Senstad skaper inntrykk av. Putnam beskriver to typer sosial kapital som viktig for fellesskap og integrering. Putnam kaller det bindingskapital og brobyggingskapital.

Sosial bindingskapital er kulturen, verdiene og normene som ivaretar båndene internt i et eksisterende fellesskap. Sosial brobyggingskapital er fellesnevnerne man har med nykommere som kan brukes som katalysator for å integrere dem i det fellesskapet de har kommet til. Putnam trekker frem at kristen tro var en sosial brobyggingskapital hos de europeiske innvandrerne og en viktig suksessfaktor som gjorde at USA kunne være en smeltedigel for forskjellige grupper.

Problemet med den fremmedkulturelle innvandringen vi har hatt til Norge de siste tiårene er at det er veldig lite sosial brobyggingskapital å gripe fatt i. Man har svært forskjellig kultur, normer, religion og verdier. Fellesnevnerne er få.

Det tilsier at det er svært krevende for disse gruppene å komme seg inn i vårt fellesskap og at integrering og naturlig assimilering derfor vil ta veldig lang tid, selv med små volumer. Risikoen for å skape segregering og utenforskap fremfor sammensmelting er veldig høy. Det er i praksis også slik segregering og slikt utenforskap som fremstår å være resultatet. Dette er ødeleggende for fellesskap.

Spørsmålet er om Norge som samfunn kan klare seg uten en kulturell bærekraft i innvandringspolitikken hvis man ønsker å ta vare på fellesskap på lang sikt. Vi er flere i Høyre som mener at slik bærekraft er en forutsetning for å ta vare en omfordelende velferdsstat og et liberalt demokrati med små politiske avstander. Da må innvandringspolitikken justeres. Vi stiller oss derfor helhjertet bak utspillet til Svenneby.